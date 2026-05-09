Jelang Duel Lawan Persib di Segiri, Rizky Ridho: Baru Kali Ini Main Kandang tapi Naik Pesawat

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, turut menanggapi pemindahan duel klasik kontra Persib Bandung ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ridho mengaku situasi ini menjadi pengalaman baru baginya.

Ya, untuk pertama kalinya, Ridho merasakan pertandingan kandang yang justru mengharuskannya bepergian menggunakan pesawat, layaknya menjalani laga tandang.

"Kalau menurut saya, selama saya main di home saya enggak pernah naik pesawat. Tapi kali ini saya main home tapi naik pesawat," kata Ridho dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan, Sabtu (9/5/2026).

Meski demikian, Ridho menegaskan situasi tersebut tak boleh dijadikan alasan bagi Persija untuk tidak tampil maksimal.

Menurutnya, keputusan datang ke Samarinda menandakan seluruh pemain sudah siap menghadapi pertandingan penting kontra Persib.

"Dan itu bukan sebuah alasan. Kami sudah datang di sini berarti kami sudah siap untuk pertandingan besok," katanya.

Di sisi lain, pelatih Persija, Mauricio Souza, juga memilih tak ambil pusing terkait keputusan pemindahan venue dari Jakarta ke Samarinda.

Sebagai pengingat, keputusan ini datang kurang dari sepekan menjelang pertandingan. Alasan keamanan ibu kota menjadi pemicu dari keputusan tersebut.

Souza sendiri secara pribadi memang menyayangkan, namun begitu dia memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada Borneo FC yang sudah memberi Persija kesempatan menggunakan stadion Segiri.

"Kami sudah bicara tentang itu, kami sangat sayang tidak bisa main di kandang sendiri. Tapi kami terima kasih sama Borneo FC, Samarinda sudah terima kami dengan baik. Dan kami sudah siap untuk pertandingan luar biasa besok. Dan kami juga percaya diri untuk pertandingan besok, semua pemain," tuturnya.

Persija sendiri dijadwalkan menghadapi Persib dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025/2026 pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, Persib Bandung datang ke Segiri dengan status sebagai tim pemuncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Namun demikian, posisi Maung Bandung rawan dikudeta, sebab Borneo FC yang ada di bawahnya memiliki perolehan poin serupa.

Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi 72 poin, namun Maung Bandung berhak menempati puncak klasemen karena unggul head to head atas Pesut Etam. Di sisi lain, Persija masih membayangi di posisi ketiga dengan 65 poin.

