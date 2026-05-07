Jelang El Clasico, Persib Dapat "Suntikkan" Semangat dari Bobotoh

Ribuan Bobotoh memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, jelang laga tandang melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (10/5).

Kapten Persib Marc Klok mengaku terkesan dengan antusiasme ribuan suporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada tim.

“Ini luar biasa, mungkin ini paling bagus selama lima tahun saya di Persib. Terima kasih untuk semua yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi dan saya sangat apresiasi itu,” kata Marc Klok di Bandung, Kamis.

Menurutnya, dukungan yang diberikan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain menjelang laga penting tersebut.

Klok menyebut atmosfer dukungan Bobotoh menjadi salah satu yang terbaik dan sulit ditemukan di klub lain.

“Banyak pemain yang bilang ini tidak ada klub punya atmosfer seperti ini mungkin di Brasil atau Galatasaray atau apa pun. Tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi hari ini,” kata dia.

Dirinya menegaskan seluruh pemain ingin membalas dukungan Bobotoh dengan hasil maksimal pada laga tersebut.

“Kami ingin membalas dukungan hari ini dengan tiga poin di Samarinda. Itu target dan fokus kami,” katanya.

Klok juga menyinggung lokasi pertandingan yang dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, bukan di Jakarta seperti yang diharapkan banyak pemain.

“Semua pemain ingin main di GBK dan merasakan atmosfer di Jakarta. Tapi di mana pun kita bermain, kita harus menang,” katanya.

Ia mengakui kondisi cuaca dan lapangan di Samarinda menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Persib tetap datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk mengincar kemenangan.

Klok berharap Bobotoh tetap hadir memberikan dukungan langsung di Samarinda demi menambah semangat tim di lapangan.