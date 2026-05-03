Jelang Idul Adha, Ancaman Cuaca Jadi Perhatian Utama Stabilitas Pangan Jakarta

Cabai rawit merah, cabai merah keriting dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). (Foto: Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap dampak cuaca ekstrem terhadap stabilitas pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Meski ketersediaan bahan pokok dipastikan aman, potensi gangguan pasokan akibat curah hujan tinggi menjadi faktor yang terus diantisipasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menyebutkan bahwa berdasarkan data neraca pangan, stok komoditas utama masih dalam kondisi terkendali hingga April 2026. Kondisi ini diproyeksikan tetap aman hingga periode Idul Adha.

"Data neraca pangan menunjukkan posisi cukup aman untuk komoditas utama hingga April 2026, dan diproyeksikan berlanjut hingga masa Idul Adha 1447 Hijriah," kata Hasudungan, Minggu (3/5/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa cuaca yang belum stabil, ditandai dengan curah hujan tinggi dan berlangsung lama, berpotensi mengganggu produksi pangan di daerah sentra. Dampaknya, pasokan ke Jakarta bisa berkurang, khususnya untuk komoditas hortikultura.

"Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama dapat menyebabkan penurunan pasokan ke Jakarta akibat penurunan kualitas dan kuantitas komoditas hortikultura yang menyebabkan fluktuasi harga," jelasnya.

Komoditas hortikultura dinilai paling rentan karena sifatnya yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Kondisi ini membuat pasokan sangat bergantung pada kelancaran produksi dan distribusi dari daerah penghasil.

Untuk mengantisipasi gejolak harga, Satgas Saber Pangan terus melakukan pemantauan intensif di pasar-pasar tradisional serta jalur distribusi. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi pangan di ibu kota.

"Satgas Saber Pangan aktif memantau pasar di Jakarta untuk mengendalikan inflasi dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil," ujar Hasudungan.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah memastikan stok pangan mencukupi, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan pasar.

"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena ketersediaan bahan pangan dipastikan cukup,' tandasnya.

Dengan pengawasan yang diperketat dan langkah antisipatif terhadap dampak cuaca, Pemprov DKI Jakarta optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi hingga Idul Adha.