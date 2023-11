Jelang Imlek, Bank Mandiri Tebar Diskon dan Cashback Menarik

Menjelang Tahun Baru Imlek, Bank Mandiri menggelar sejumlah program promo dan aktivasi berupa diskon dan cashback menarik.

Event pergantian tahun yang begitu ditunggu masyarakat Tiongkok ini, diharapkan bisa tetap meriah di tengah pandemi COVID-19. Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K Triprakoso mengungkapkan, rangkaian kegiatan promo Imlek dari Bank mandiri, dimulai 17 Januari hingga 15 Februari 2022, dengan memanfaatkan seluruh channel pembayaran online serta mengusung konsep 3S, yaitu Santap, Sehat dan Santai

“Melalui event ini, kami ingin memanjakan nasabah, terutama yang merayakan Imlek, dengan kemeriahan dan kenyamanan saat menikmati kuliner, berbelanja fesyen dan bersenang-senang bersama keluarga, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan PPKM yang berlaku,” kata Josephus, Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Untuk program diskon dan cashback, jelasnya, pihaknya memberikan potongan harga hingga Rp888 ribu dengan berbelanja menggunakan kartu kredit, debit dan Livin’ by Mandiri di merchant terpilih. Selain itu, masih ada diskon s/d 80% dengan menukar Livin’ poin dan cashback hingga 80% untuk transaksi pembayaran menggunakan QR Payment Livin’ by Mandiri

“Pada program Santap, nasabah bisa menikmati diskon dan cashback tersebut di sejumlah outlet retail dan kuliner berjaringan. Adapun program Sehat bisa diakses di lebih dari 9 e-commerce dan 23 retailer gaya hidup ternama, sedangkan program Santai akan tersedia di 25 retail travel, baik online ataupun instore. Total ada sekitar 83 merchant populer yang kami gandeng dalam program 3S ini,” katanya.

Dia menambahkan, informasi lengkap tentang program promo diskon Imlek serta mitra merchant yang terlibat dapat diakses nasabah melalui link bmri.id/promoimlek ataupun fitur promo di super app Livin’ by Mandiri.

Tidak hanya itu, rangkaian promo imlek Bank Mandiri ini juga ikut dimeriahkan di 10 region dengan mall Exhibition di Central Park Mall Jakarta, serta Pop up booth di lebih dari 20 Mall, 10 Cluster dan 3 kawasan di Jakarta, Medan, Batam, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Pontianak dan Singkawang yang di mulai dari tanggal 26 Jan s.d 6 Februari

Josephus melanjutkan, Bank Mandiri juga memanfaatkan periode festive seperti Imlek, untuk menawarkan program khusus pembiayaan segmen konsumer untuk mendorong penetrasi bisnis. “Salah satunya adalah program Mandiri KPR Take Over dengan mengangkat kemudahan proses take over KPR ke Bank Mandiri dengan benefit bunga mulai 3,75% fixed 1 tahun dan tenor s.d 20 tahun. Lalu ada Mandiri KPR Top Up campaign dengan mengangkat suku bunga 7,75% fixed 3 tahun,” kata Josephus.

Bahkan, nasabah juga berkesempatan mendapatkan suku bunga Cincai mulai 3,75% untuk pembelian dari pengembang tertentu broker tertentu, nasabah perusahaan tertentu melalui channel digital seperti Livin’ by Mandiri, Bukarumah, RIKU, dan sobatbangun.

“Khusus pengguna Livin’ (logo kuning) yang mengajukan KPR (new booking, take over, top up) juga bisa mendapatkan promo suku bunga 7,75% fix selama 3 tahun, bebas biaya provisi dan biaya admin,” kata Josephus.

Dengan berbagai promo tersebut, pihaknya berharap perayaan Imlek nasabah tahun ini lebih meriah dan berbeda dari perayaan tahun sebelumnya saat masih diterapkan pembatasan aktivitas sosial masyarakat secara ketat.