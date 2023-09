Jelang Konser Solo di GBK, Raisa Siapkan 6 Kostum

Penyanyi Raisa Andriana mengaku sudah tak sabar dengan perhelatan 'Raisa Live in Concert' yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Februari 2023 mendatang.

Penyanyi kelahiran Jakarta 6 Juni 1990 itu telah mempersiapkan segalanya dengan berlatih vokal dan aransemen. Tak hanya itu, Raisa juga menempa fisik agar dapat tampil prima dalam konsernya nanti.

Awalnya, istri dari Hamish Daud itu mengaku sempat memiliki rasa takut untuk menggelar konser solo, namun kini dirinya merasa yakin dan siap tampil maksimal di Stadion GBK. Terlebih lagi setelah mengenali setiap sudut stadion kebanggan Indonesia itu.

"Aku merasa semakin kenal dengan venue (SUGBK) ini dan energinya sudah ada di dalam diriku. Semakin ke sini, aku merasa berkurang takutnya tapi bertambah excitement-nya. Melihat bangku tribun, lapangan, dan lokasi stage nanti, aku merasa sudah terbayang show dan energi yang mau aku bawa ke atas panggung seperti apa," kata Yaya, sapaan akrabnya, Kamis (26/1/2023).

Menurutnya, sejak awal dia dan setiap anggota tim yang terlibat dalam produksi konser kerap mencari tantangan agar bisa memaksimalkan venue SUGBK.

"Kami selalu berpikir keras, kira-kira apa yang bisa kami lakukan di sini tetapi tidak bisa dilakukan di tempat lain? Kami tantang diri sendiri, kalau sudah dapat tempat di sini masa' bikin yang biasa saja?" kata Yaya.

Penyanyi yang menelurkan banyak hits di antaranya "Serba Salah", "Mantan Terindah", "Usai di Sini", "Kali Kedua", dan "Jatuh Hati" ini menjelaskan nantinya akan ada penampilan bintang tamu dan opening act yang masih dirahasiakan.

Soal kostum, Yaya mengaku akan ada enam kali sesi pergantian baju yang disesuaikan dengan tema lagu dan pertunjukan.

"Gimana cara pergantian dan ada berapa jumlah kostumnya, nanti kita lihat, ya. Desainernya adalah dua orang yang aku suka banget dan sering pakai karyanya yaitu Harry Halim dan Wiki Wu," tandasnya.

Hingga kini penjualan tiket dari “Raisa Live in Concert' masih dibuka dengan menghadirkan penawaran spesial buy one get one untuk kategori Bronze yang dimulai pada tanggal 27 Januari hingga 3 Februari 2023 mendatang.