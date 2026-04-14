Jelang Lawan Sporting CP, Arsenal Dihantam Badai Cedera 5 Pemain Inti

Menjelang laga penentu leg kedua perempat final Liga Champions, Arsenal dihadapkan pada krisis kebugaran pemain yang cukup serius. Gelandang andalan mereka, Declan Rice, dikabarkan absen dari sesi latihan terbuka klub di London Colney pada hari Selasa (14/4) waktu setempat.

Kondisi ini memberikan kekhawatiran besar bagi manajer Mikel Arteta, mengingat Arsenal akan menjamu klub asal Portugal, Sporting CP, di Stadion Emirates pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis (16/4) dini hari WIB.

Masalah Kebugaran Declan Rice

Absennya Declan Rice menjadi sorotan utama. Sebelumnya, mantan kapten West Ham tersebut sempat menarik diri dari skuad Timnas Inggris saat laga internasional melawan Jepang.

Meski demikian, Rice sempat kembali merumput untuk Arsenal pada pertandingan leg pertama melawan Sporting di Lisbon pekan lalu. Ia bahkan bertindak sebagai kapten tim saat The Gunners secara mengejutkan menelan kekalahan 1-2 dari Bournemouth di ajang Liga Inggris akhir pekan kemarin.

Kini, ketidakhadirannya di sesi latihan terakhir memicu spekulasi bahwa cedera sang gelandang mungkin kembali kambuh.

Badai Cedera Hantam 4 Bintang Lainnya

Situasi bertambah pelik bagi Arsenal karena bukan hanya Declan Rice yang menghilang dari latihan. Terpantau ada empat pemain kunci lainnya yang juga absen dari sesi grup tersebut, yakni Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, dan Riccardo Calafiori.

Bukayo Saka tercatat sudah melewatkan tiga pertandingan terakhir Arsenal. Sementara itu, sang kapten utama, Martin Odegaard, yang kondisinya keluar-masuk ruang perawatan musim ini, juga dinilai belum cukup fit setelah absen di laga kontra Bournemouth.

Di lini belakang, kondisi Jurrien Timber juga memprihatinkan. Salah satu pemain dengan performa paling menonjol di awal musim ini tersebut tercatat sudah tidak bermain selama satu bulan, tepatnya sejak Arsenal menang 2-0 melawan Everton.

Pekan Krusial Pertaruhan Gelar

Bagi Arsenal, pekan ini adalah salah satu titik paling krusial dalam perjalanan musim mereka. Di Liga Champions, The Gunners akan menjamu Sporting CP dengan modal keunggulan agregat satu gol dari hasil leg pertama.

Setelah ujian di Eropa, Arsenal harus segera bangkit dari kekecewaan akibat kekalahan dari Bournemouth. Kekalahan tersebut membuat rival terdekat mereka, Manchester City, berhasil memangkas jarak di puncak klasemen Liga Inggris dari sembilan poin menjadi hanya enam poin.

Lebih menegangkan lagi, Arsenal dijadwalkan akan bertandang langsung ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu mendatang. Kehilangan pemain sekelas Rice, Saka, dan Odegaard di momen krusial ini jelas menjadi ujian terberat bagi skuad asuhan Mikel Arteta.