Jelang Lawan Vietnam, Timnas U-17 Benahi Kesalahan Usai Kalah dari Malaysia

Pesepak bola Timnas Indonesia Girly Andrade Guevara (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Malaysia Muhammad Faiz Nazrin (kiri) pada pertandingan penyisihan grup A ASEAN U-17 Boys Championship atau AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara)

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menilai kekalahan dari Malaysia menjadi bahan evaluasi krusial jelang laga berikutnya menghadapi Vietnam di fase Grup A Piala AFF U-17 2026.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis malam, Garuda Muda sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang. Namun, penyelesaian akhir menjadi titik lemah utama yang belum mampu dimaksimalkan.

“Kami menciptakan banyak peluang, tapi finishing masih perlu ditingkatkan. Ini akan jadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi Vietnam,” ujar Kurniawan.

Finishing dan Keputusan Jadi Sorotan

Kurniawan menekankan bahwa masalah tim tidak hanya pada efektivitas di depan gawang, tetapi juga pada pengambilan keputusan serta akurasi dasar permainan. Ia menilai sejumlah kesalahan elementer masih sering terjadi dan berpotensi merugikan tim.

Selain itu, ia juga menyoroti kegagalan tim dalam mengantisipasi skema permainan lawan. Malaysia, menurutnya, tampil dengan pendekatan low block dan mengandalkan serangan balik cepat—situasi yang sebenarnya sudah diantisipasi, namun belum direspons dengan optimal.

“Kami sudah antisipasi pola mereka, tapi ada kesalahan yang harus diperbaiki,” katanya.

Mental Tim Tetap Terjaga

Kapten tim, Putu Ekayana, mengakui kekecewaan atas hasil tersebut. Meski demikian, ia menegaskan mental tim tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan.

Menurut Putu, pada babak kedua tim mampu menunjukkan reaksi positif dengan meningkatkan intensitas permainan dan mencoba mengejar ketertinggalan.

“Walaupun kebobolan, kami tidak merasa down dan tetap ingin membalas,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh pemain akan melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi Vietnam, laga yang akan sangat menentukan peluang lolos ke babak berikutnya.

Dengan situasi yang masih terbuka di fase grup, laga melawan Vietnam menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menjaga asa. Fokus pada efektivitas serangan dan disiplin permainan menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.