Jelang Penutupan, Ratusan Calon Hakim MA Belum Rampungkan Data ke KY

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Yudisial (KY) mengimbau para peserta seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM), dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung (MA) segera melengkapi dokumen persyaratan sebelum masa pendaftaran ditutup.

Anggota KY sekaligus juru bicara, Anita Kadir, mengatakan proses pelengkapan berkas dilakukan melalui laman resmi rekrutmen KY.

“KY mengingatkan para pendaftar untuk segera melengkapi berkas melalui laman rekrutmen yang tersedia,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, sejak pendaftaran dibuka secara daring pada 26 Maret hingga Rabu pukul 10.30 WIB, jumlah pendaftar tercatat mencapai 200 orang untuk calon hakim agung, 73 orang untuk calon hakim ad hoc HAM, dan 150 orang untuk calon hakim ad hoc tipikor.

Namun, tidak seluruh pendaftar telah menyelesaikan proses administrasi. Dari 200 calon hakim agung, baru 107 orang yang melengkapi data dan dokumen. Sementara itu, hanya 16 dari 73 pendaftar calon hakim ad hoc HAM yang memenuhi kelengkapan berkas, serta 57 dari 150 pendaftar calon hakim ad hoc tipikor yang telah menyelesaikan pengisian data.

Anita menegaskan seluruh dokumen wajib dipindai dalam format PDF dan diunggah sebelum batas akhir pendaftaran pada Kamis (16/4).

Seleksi ini digelar untuk memenuhi kebutuhan hakim di Mahkamah Agung. Tercatat, MA membutuhkan 11 hakim agung, dua hakim ad hoc HAM, dan satu hakim ad hoc tipikor.

Formasi hakim agung yang dibutuhkan terdiri atas dua orang di kamar perdata, empat di kamar pidana, dua di kamar agama, serta tiga di kamar tata usaha negara khusus pajak.

Sebelumnya, KY telah melakukan sosialisasi seleksi pada 7–8 April 2026 untuk menjaring calon-calon potensial.

Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyatakan proses seleksi tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. KY memiliki kewenangan untuk membuka pendaftaran, melakukan seleksi, menetapkan calon, hingga mengusulkan nama kepada DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan seleksi ini dilakukan setelah KY menerima permohonan dari Mahkamah Agung terkait pengisian jabatan hakim yang kosong pada akhir Februari 2026.

Abdul menilai kebutuhan hakim agung dan hakim ad hoc semakin mendesak untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika regulasi, praktik korupsi di sektor peradilan, hingga perkembangan teknologi.

“Tantangan tersebut harus menjadi perhatian untuk mewujudkan peradilan yang merdeka dan berintegritas,” ujarnya.