Jelang Pertandingan Liga 2, AHHA PS Pati FC Unjuk Jersey Baru

Klub sepak bola asal Jawa Tengah, AHHA PS Pati FC, meluncurkan identitas barunya melalui jersey yang akan digunakan pada pertandingan Liga 2 2021 pada 26 September 2021 mendatang.

Peluncuran jersey tersebut dilakukan secara langsung oleh Chairman AHHA PS Pati FC, Atta Halilintar, Putra Siregar, dan Saipul Arifin, serta Dewan Pembina AHHA PS Pati FC, Bambang Soesatyo dan Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Soekarna, di Kawasan SCBD, Jakarta.



“Indonesia termasuk negara dengan penggemar sepak bola terbesar nomor dua di dunia. Pemilihan sepak bola sebagai pemersatu bangsa untuk anak-anak muda ini adalah pilihan yang tepat. Ini akan menjadi industri bisnis yang menggiurkan apabila dikelola dengan benar,” kata Bambang Soesatyo, Kamis (23/9/2021).



Sementara itu, Nanan Soekarna juga memuji kualitas AHHA PS Pati FC yang melakukan pembinaan untuk pembangunan tim.



“Selain kemampuan finansial untuk tim ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan pelatihan khusus yakni Keterampilan Perorangan, Kemampuan Fisik, dan Spiritualisme. Ketiga hal ini masing-masing butuh pembinaan khusus untuk membangun kekuatan tim,” ujarnya.



Pada musim ini, AHHA PS Pati FC mengumumkan empat jersey. Jersey pertama dengan warna dominan hitam untuk kostum tandang (away), jersey kedua dengan warna merah bercorak hitam untuk kostum kandang (home), serta jersey dengan warna putih dan juga kuning diperuntukkan untuk latihan.



Beragamnya dukungan sponsor yang didapat pasukan tim Ibnu Grahan ini membuat klub bola tersebut semangat dalam menjalani laga mereka di Liga 2 2021.



“Di luar negeri, sepak bola itu tidak lepas dari bisnis. Jika tidak ada bisnis, maka sepak bola tidak dapat berjalan dengan sehat. Maka dari itu kami membuat acara ini, tentunya tidak lepas dari dukungan dari para sponsor, salah satunya The Legion Nutrition ini dalam menjaga stamina pemain agar selalu prima. Dengan adanya The Legion Nutrition ini dapat membantu suplai nutrisi untuk para pemain. Terima kasih sekali atas dukungannya,” kata Atta Halilintar, Chairman AHHA PS Pati FC.



Peluncuran jersey AHHA PS Pati FC ini juga dimeriahkan penampilan dari Aurelie Hermansyah dan Krisdayanti, serta grup band Kotak.



Menurut hasil pengundian, AHHA PS Pati FC masuk pada Group C, dan dijadwalkan menjalani laga pembuka Liga 2 2021 pada Minggu (26/9/21) malam. Pertandingan pembuka, AHHA PS Pati FC akan menghadapi lawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo.

Selain Persis Solo, AHHA PS Pati FC juga akan berhadapan dengan Persijap, Hizbul Wathfan FC, PSIM Yogyakarta, dan PSCS Cilacap.



“Para pemain sudah bersiap untuk menghadapi Persis Solo di laga perdana. Kami percaya diri terhadap kesiapan dari tim. Apalagi terima kasih atas dukungan The Legion Nutrition sehingga AHHA PS Pati diberikan kepercayaan menjadi brand ambassador The Legion Nutrition ini untuk menambah semangat dan stamina tim kami. Nanti di lapangan dapat melihat sendiri bagaimana stamina dari para pemain kami di lapangan,” kata Putra Siregar, Chairman AHHA PS Pati FC.