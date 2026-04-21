Jelang Putusan Gugatan Rp119 T Lawan Hary Tanoe, CMNP Surati KY Minta Perlindungan Integritas Pengadilan

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) secara resmi menyurati Komisi Yudisial (KY) guna memohon pengawasan ketat terhadap proses persidangan putusan gugatan perdata senilai Rp119 triliun terhadap Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group.

Sidang putusan dijadwalkan berlangsung Rabu (22/4/2026) besok, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran CMNP terhadap maraknya giringan opini melalui pemberitaan yang dinilai tidak objektif.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Arief Budhy Hardono selaku Direktur Utama PT CMNP, meminta KY untuk menjaga marwah persidangan dari pengaruh luar.

"Bahwa kami kuatir adanya pemberitaan-pemberitaan di beberapa media yang telah menyesatkan tersebut, yang bersifat menyesatkan (misleading), dan patut diduga pemberitaan-pemberitaan ini terafiliasi dan/atau berasal dari jaringan media milik Hary Tanoesoedibjo (I.C. Tergugat I), dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo," tulis salah satu butir dalam surat tersebut, dikutip di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sangat Krusial

Lebih lanjut CMNP menilai, pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial sangat krusial di tengah besarnya tekanan informasi. Hal ini bertujuan agar Majelis Hakim tetap teguh pada koridor kode etik peradilan dalam mengambil keputusan.

"Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia agar senantiasa memberikan perlindungan dan pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap jalannya proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan," lanjut keterangan dalam surat.

CMNP berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara aquo dengan memegang teguh prinsip-prinsip objektivitas, independensi, imparsialitas dan intergritas pengadilan sebagaimana diatur dalam Butir 4 ayat (1) dan Butir 4 ayat (3) Keputusan Bersama Ketua MARI dan Ketua KY Rl No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Lebih lanjut, pihak CMNP menekankan permohonan ini didasari oleh keinginan untuk melihat proses hukum yang jujur dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk kekuatan media.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, demi menjaga marwah serta mempertahankan wibawa peradilan yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, maka melalui surat ini kami memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan segenap jajarannya untuk dapat memberikan perlindungan dan pengawasan serta mengawal secara ketat dan menyeluruh jalannya pemeriksaan perkara No. 142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. sampai dengan pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim," tutup surat tersebut.