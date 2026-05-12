Jelang Sidang, Oditurat Militer Sambangi Andrie Yunus di RS

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghadirkan sejumlah saksi dalam kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, Rabu (6/5/2026). (Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Ukuran Font Kecil Besar

Pihak Oditurat Militer II-07 Jakarta menyambangi aktivis KontraS, Andrie Yunus yang hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah Wakil Koordinator KontraS itu bisa hadir dalam persidangan kasus penyiraman air keras sebagai saksi atau tidak. Sejatinya persidangan digelar di Pengadilan Militer, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026) besok.

Andrie Yunus dinantikan keterangannya sebagai saksi sekaligus korban dalam aksi penyiraman air keras oleh 4 prajurit TNI yang juta anggota Badan Intelijen Strategis (Bais).

"Sudah di RSCM (staf dari Oditur Militer]. Belum ada laporan (lanjutan)," ujar Kepala Oditurat Militer 07-II Jakarta Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya.

Pihaknya juga belum bisa memberikan tanggapan mengenai hadir atau tidaknya Andrie Yunus dalam persidangan lanjutan besok.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto telah menginstruksikan Oditur Militer untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi tambahan. Jika yang bersangkutan tidak bisa hadir, dirinya pun menyarankan menggelar sidang melalui Zoom atau daring.

Sidang daring diakuinya tidak akan menganggu kondisi fisik saksi, jika tidak memungkinkan untuk hadir menjalani persidangan secara langsung di Pengadilan Militer.