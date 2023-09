Jelang Vakum, Jin BTS Bakal Rilis Album Solo

Anggota tertua grup BTS, Jin harus bergabung dengan Angkatan Darat tahun depan. BTS pada Juni lalu menyatakan akan menangguhkan penampilan sebagai grup dan fokus pada proyek solo. Namun member tertua BTS itu mengumumkan bahwa dirinya bakal segera merilis album solo yang berkolaborasi dengan sosok spesial.

"Sudah saatnya keyakinan dibutuhkan. Sudah waktunya bagi BTS dan ARMY untuk menyatukan masa depan mereka," kata J-Hope di sela konser Seperti disiarkan Yonhap, Minggu (16/10/2022).

Jimin meminta penggemar untuk tetap BTS di masa depan. Dia ingin merasa bahagia tanpa harus merasa khawatir.

"Aku menantikan masa depan, dan aku pikir akan bahagia tanpa rasa takut," tutur dia seraya tersenyum.

Jin lalu membuat pengumuman mengejutkan saat mengatakan akan menjadi anggota BTS kedua yang melakukan debut sebagai artis solo setelah J-Hope.

"Aku merilis lagu dengan orang yang aku suka. Aku memfilmkan banyak hal dan masih banyak yang tersisa untuk ditunjukkan kepada kalian di masa depan," tutur Jin.

Sebelumnya, J-Hope merilis album solo pertamanya "Jack in the Box" pada bulan Juli, menjadi anggota BTS pertama yang bersolo karir.

Konser semalam dihadiri sekitar 52.000 penggemar dan sebanyak 12.000 penggemar yang gagal mendapatkan tiket konser menikmati pertunjukan secara langsung di layar besar yang dipasang di Pelabuhan Busan dan Pantai Haeundae.

Sementara bagi penggemar internasional, dapat menyaksikan konser secara daring di berbagai platform online.

BTS yang mengakhiri bab pertama dari sembilan tahun karirnya dengan album antologi "Proof" pada Juni lalu berbagi jejak perjalanan mereka dengan para penggemar atau dikenal sebagai ARMY selama konser 90 menit itu.

Konser semalam menjadi penampilan grup di Korea Selatan sejak Maret, ketika grup tersebut menggelar pertunjukan "Permission to Dance on Stage" di Seoul. Ini juga menjadi konser BTS pertama di stadion dalam tiga tahun.

Saat itu, hanya 15.000 penonton yang diizinkan hadir per malam sementara semua teriakan, nyanyian, dan nyanyian dilarang di bawah aturan ketat COVID-19.

Sementara pada Sabtu malam tadi, BTS membuka konser dengan membawakan lagu "MIC Drop", diikuti dengan "Run BTS" dan "Run" tanpa jeda.

Mereka lalu melanjutkan membawakan lagu sub-unit seperti "Zero O'Clock," "Butterfly," "UGH" dan "Cypher pt. 3: Killer". BTS kemudian memanaskan suasana dengan menampilkan lagu populer globalnya, termasuk "Boy With Luv," "Butter," "Dope," "Fire," dan "IDOL."

Setelah "Dynamite", kembang api warna-warni menerangi langit Busan. BTS lalu menenangkan para penggemar yang bersemangat, menyanyikan lagu-lagu otobiografi seperti "Young Forever" dan "For Youth" kemudian "Spring Day", "I miss you," dan "Yet to Come," lagu utama dari album antologi band "Proof."