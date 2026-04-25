Jenazah Praka Rico Pramudia Segera Dipulangkan dari Lebanon, Akan Dimakamkan di Sumut

Jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, Praka Rico Pramudia, segera dipulangkan ke Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan proses administrasi dan koordinasi dengan pihak UNIFIL tengah dilakukan agar pemulangan jenazah dapat segera direalisasikan.

"Akan dibawa kembali ke tanah air," ujar Mayjen Aulia Dwi Nasrullah saat dikonfirmasi, Sabtu (25/4/2026).

Ia menyebut almarhum berasal dari wilayah Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu kedatangan jenazah maupun lokasi rumah duka.

"Di Sumatera Utara," ucapnya.

Praka Rico gugur setelah mengalami luka berat akibat serangan artileri tank Israel di wilayah dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan, pada 29 Maret 2026. Saat itu, ia bertugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL.

Usai insiden tersebut, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Beirut untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, setelah beberapa pekan dirawat, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan gugur pada 24 April 2026.

Sebagai bentuk penghormatan, almarhum mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kopda (Anumerta).

Sebelumnya, TNI menyampaikan bahwa serangan tersebut juga menyebabkan dua prajurit lain mengalami luka.

"Praka Rico Pramudia mengalami luka berat serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Peristiwa itu terjadi saat pos penugasan kontingen Indonesia di Lebanon Selatan terkena serangan artileri. Dalam kejadian yang sama, satu prajurit lainnya dilaporkan gugur di lokasi.