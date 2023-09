Jenderal Andika Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPR Besok

Jenderal Andika Perkasa dijadwalkan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai Calon Panglima TNI, Jumat (5/11/2021) besok.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Komisi I masih melakukan rapat internal terkait jadwal uji kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.



"Setelah Bamus kemarin, rangkaian fit and proper test dimulai hari ini. Hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test, yang dilaksanakan oleh Komisi I," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/11/2021).



Kekhawatiran uji kepatutan dan kelayakan melebihi masa jabatan Panglima Hadi Tjahjanto dijawab DPR. Panglima TNI baru akan diproses sebelum Hadi pensiun pada 8 November mendatang.



"Kalau menurut pengalaman-pengalaman yang ada, fit and proper test tidak lebih dari satu hari, karena calon tunggal. Kalau lebih dari 1 (calon), bisa lebih dari 1 hari. Nanti kita lihat saja, mudah-mudahan lancar," ujar Dasco.



Andika saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Terpilih menjadi Panglima TNI, Andika hanya akan menjabat selama 13 bulan sebelum memasuki usia pensiun. Andika lahir di Bandung pada 21 Desember 1964. 21 Desember mendatang Andika akan berulang tahun ke-57.