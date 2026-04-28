Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Prabowo Perintahkan Investigasi Total

Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) pagi. (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto bergerak cepat merespons tragedi kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Selasa (28/4/2026), orang nomor satu di Indonesia ini mendatangi RSUD Bekasi untuk menjenguk langsung para korban.

Mengenakan kemeja safari khasnya, Prabowo nampak berbicara langsung dengan tim medis guna memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan terbaik. Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden tidak menyembunyikan rasa prihatinnya atas insiden maut tersebut.

"Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi dan pemerintah. Kita segera adakan investigasi kejadiannya bagaimana," tegas Prabowo di RSUD Bekasi.

Instruksi Investigasi Menyeluruh

Presiden tidak sekadar datang untuk berbela sungkawa. Ia langsung memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan investigasi total guna mengungkap penyebab pasti tabrakan dua rangkaian kereta tersebut. Prabowo ingin memastikan apakah insiden ini murni faktor teknis, human error, atau kendala infrastruktur.

Masalah klasik perlintasan kereta api tak luput dari sorotan tajam mantan Menteri Pertahanan ini. Ia mengakui bahwa masih banyak titik perlintasan yang menjadi titik lemah keamanan perjalanan kereta api di Indonesia.

"Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga. Kita sudah akan atasi," ujarnya dengan nada lugas.

Jaminan Kompensasi dan Penanganan Korban

Mengenai kondisi para penyintas, Prabowo mengonfirmasi bahwa penanganan medis berjalan cukup cepat. Sebagian besar korban luka ringan telah diizinkan kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan tindakan darurat.

"Sebagian sudah pulang, kalau tidak salah 60 atau 54 orang ya. Semua sudah ditangani dengan baik, sebagian sudah dikembalikan dan sebagian masih diurus," jelasnya.

Menutup keterangannya, Presiden memastikan bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan. Seluruh korban, baik yang luka-luka maupun keluarga korban meninggal dunia, dipastikan akan menerima hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semua ada kompensasinya," pungkas Prabowo singkat.