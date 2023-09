Jenguk Try Sutrisno, Jokowi: Alhamdulillah Beliau Stabil dan Sehat

Presiden Joko Widodo menjenguk Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, pada Jumat (23/12/2022). (Foto: Antara)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur melihat perkembangan Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang sudah berangsur membaik. Bahkan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu sudah bisa berinteraksi dengan lancar.

Jokowi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat sekitar pukul 14:10 WIB, disambut oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Letjen TNI dr Albertus Budi Sulistya.

Sesampainya di sana, Jokowi langsung bergegas ke Paviliun Kartika, kamar tempat Try Sutrisno dirawat. "Tadi baru saja saya menjenguk Bapak Try Sutrisno dan alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil, sehat," ujar Jokowi dalam berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Saat berada di kamar rawat, mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat berbincang-bincang cukup banyak dengan Try Sutrisno.

"Tadi saya sempat ngobrol banyak dengan Pak Try dan beliau menyampaikan banyak hal mengenai bangsa dan negara ini," imbuhnya.

Lebih lanjut dituturkan, berdasarkan keterangan pihak RSPAD, sudah diperbolehkan untuk turun dari kasur dan berjalan. Jokowi berharap Try Sutrisno segera diberikan kesembuhan.

"Kita berdoa semoga Pak Try segera bisa diberikan kesembuhan dan bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat," pungkasnya.

Sehari sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga sempat menjenguk. Pada kunjungan itu, tampak terlihat Try Sutrisno sudah bisa duduk bersama dengan Panglima Yudo dan sejumlah pejabat utama Mabes TNI.

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama beberapa pejabat utama Mabes TNI menjenguk Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto, Kamis (23/12/2022),” demikian siaran pers Puspen TNI yang diterima di Jakarta, pada Jumat (23/12/2022) pagi.

Diketahui, sempat beredar esan berantai yang mengabarkan Try Sutrisno meninggal dunia beredar di aplikasi perpesanan. Mantan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan menegaskan bahwa kabar wafatnya Try Sutrisno tidak benar atau hoaks. “Berita hoax yang beredar tentang Pak Try Sutrisno, tidak benar,” kata Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).