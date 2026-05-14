4 Jenis Mobil Maung, Kendaraan Taktis Kebanggaan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 - 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda (Foto) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

Mobil Maung kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto membawanya dalam agenda KTT ASEAN 2026 di Filipina.

Kendaraan buatan PT Pindad tersebut kini resmi digunakan sebagai mobil kepresidenan, menggantikan mobil mewah Mercedes-Benz yang dipakai selama puluhan tahun.

Di luar penampilannya yang begitu gagah, Maung ternyata memiliki makna khusus yang cukup menarik.

“Maung” merupakan singkatan dari “Manusia Unggul” dan terinspirasi dari simbol harimau dalam budaya Sunda yang identik dengan keberanian dan kekuatan.

Selain yang dipakai Presiden Prabowo Subianto, mobil Maung juga hadir dalam beberapa jenis, dengan fungsi dan spesifikasi yang disesuaikan untuk kebutuhan tertentu.

Jenis-Jenis Mobil Maung

1. Maung MV1 4x4

Maung MV1 4x4 (Foto: Pindad)

Mesin dan Performa

Mesin : 2.4 Liter, 4-Silinder Turbo Diesel.

: 2.4 Liter, 4-Silinder Turbo Diesel. Tenaga Maksimum : 184 HP (184 Tk).

: 184 HP (184 Tk). Torsi Maksimum : 420 Nm.

: 420 Nm. Transmisi : Otomatis.

: Otomatis. Kecepatan Maksimal : 120 km/jam.

: 120 km/jam. Jarak Tempuh: Hingga 800 km (sekali pengisian penuh).

Dimensi dan Konstruksi

Dimensi (PxLxT): 5,2 x 2,1 x 2 meter.

5,2 x 2,1 x 2 meter. Sasis : Ladder Frame (sangat kokoh untuk beban berat).

: Ladder Frame (sangat kokoh untuk beban berat). Bobot : Sekitar 3.200 kg.

: Sekitar 3.200 kg. Kapasitas : 4 Personel.

: 4 Personel. Sistem Penggerak: 4x4 (4WD) yang dapat diatur secara fleksibel.

Pindad Maung MV1 4x4 sempat mencuri perhatian publik saat tampil dalam ajang IIMS 2026.

Sesuai dengan penampilannya yang gahar, ketangguhan mobil ini tidak perlu diragukan lagi.

Berkat ground clearance yang tinggi dan menggunakan ban spesialis off-road, rantis ini dapat melewati rute berlumpur dan medan ekstrem tanpa kendala.

Terkait harga, Pindad Maung MV1 dibanderol dengan estimasi mulai dari Rp600 juta hingga Rp700 jutaan.

2. Maung MV3 Komando

Maung MV3 Komando (Foto: Pindad)

Mesin dan Performa

Mesin : Turbo Diesel 2.200 cc.

: Turbo Diesel 2.200 cc. Tenaga Maksimum : 199 HP (202 PS).

: 199 HP (202 PS). Torsi Maksimum : 441 Nm.

: 441 Nm. Transmisi : Otomatis.

: Otomatis. Kecepatan Maksimal : 100 km/jam.

: 100 km/jam. Jarak Tempuh (Cruising Range): 500 km.

Dimensi dan Kapasitas

Dimensi (PxLxT) : 5 x 2 x 1,8 meter.

: 5 x 2 x 1,8 meter. Berat Tempur (Combat Weight) : 3 ton.

: 3 ton. Kapasitas Personel : 4 orang.

: 4 orang. Konfigurasi: Penggerak roda 4x4.

Maung MV 3 Komando hadir dengan fitur ultra-light tactical vehicle yang dirancang khusus untuk kebutuhan militer.

Mobil ini memiliki kemampuan menanjak hingga 60 persen dan berjalan di kemiringan hingga 30 persen.

Berbeda dengan varian lainnya, Maung MV 3 Komando dibekali dengan atap Hard Top yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekstra, tetapi juga menciptakan kesan yang lebih tangguh.

3. Maung MV3 Jelajah

Maung MV3 Jelajah (Foto: Pindad)

Mesin dan Performa

Mesin : Turbo Diesel 2.200 cc.

: Turbo Diesel 2.200 cc. Tenaga Maksimum : 199 HP (202 PS).

: 199 HP (202 PS). Torsi Maksimum : 411 Nm.

: 411 Nm. Transmisi : Otomatis.

: Otomatis. Kecepatan Maksimal : 100 km/jam.

: 100 km/jam. Jarak Tempuh (Cruising Range): 500 km.

Dimensi dan Kapasitas

Dimensi (PxLxT) : 5 x 2 x 1,8 meter.

: 5 x 2 x 1,8 meter. Berat Tempur (Combat Weight) : 3 ton.

: 3 ton. Kapasitas Personel : 4 orang.

: 4 orang. Konfigurasi: Penggerak roda 4x4.

Maung MV3 Jelajah adalah kendaraan taktis ringan yang dirancang untuk mengangkut 4 personel melalui medan yang paling mendatang.

Secara spesifikasi mesin, namun Maung MV3 Jelajah menggunakan atap Soft Top yang dapat dilepas pasang dan dilengkapi dengan model pintu penuh (full door).

4. Maung MV3 Tangguh

Maung MV3 Tangguh (Foto: Pindad)

Mesin dan Performa

Mesin : Turbo Diesel 2.200 cc.

: Turbo Diesel 2.200 cc. Tenaga Maksimum : 199 HP (202 PS).

: 199 HP (202 PS). Torsi Maksimum : 411 Nm.

: 411 Nm. Transmisi : Otomatis.

: Otomatis. Kecepatan Maksimal : 100 km/jam.

: 100 km/jam. Jarak Tempuh (Cruising Range): 500 km.

Dimensi dan Kapasitas

Dimensi (PxLxT) : 5 x 2 x 1,8 meter.

: 5 x 2 x 1,8 meter. Berat Tempur (Combat Weight) : 3 ton.

: 3 ton. Kapasitas Personel : 4 orang.

: 4 orang. Konfigurasi: Penggerak roda 4x4.

Maung MV3 Tangguh hadir sebagai kendaraan taktis ringan yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional militer dengan mobilitas tinggi.

Sesuai dengan peruntukannya, mobil ini dapat melalui tanjakan ekstrem dengan kemiringan 60 persen dan tetap stabil saat melewati jalan miring hingga 30 persen.

Meski statusnya belum diproduksi secara massal untuk publik, mobil ini diperkirakan dibanderol di kisaran Rp600 jutaan.

Sementara untuk versi sipilnya, diperkirakan akan dijual di rentang harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.

5. Maung MV3 Garuda Limousine

Maung MV3 Garuda (Foto: PT Pindad)

Mesin : Menghasilkan daya 199 HP (202 PS).

: Menghasilkan daya 199 HP (202 PS). Transmisi : Otomatis 8 percepatan.

: Otomatis 8 percepatan. Kecepatan Maksimum: 100 km/jam.

100 km/jam. Dimensi (PxLxT) : 5,05 x 2,06 x 1,87 meter dengan desain long wheelbase.

: 5,05 x 2,06 x 1,87 meter dengan desain long wheelbase. Bobot: 2,95 ton.

MV3 Garuda Limousine merupakan mobil Maung yang dirancang dan dikembangkan secara khusus berdasarkan arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kendaraan ini pertama kali diperkenalkan pada momen bersejarah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Sebagai kendaraan dinas yang digunakan oleh orang nomor satu di Indonesia, mobil ini dibekali dengan fitur proteksi canggih berstandar militer.

Mulai dari bodi composite armor yang antipeluru, kaca antipeluru, hingga penggunaan ban Run Flat Tyre (RFT) yang tetap bisa melaju meski mengalami kebocoran.

Terkait harganya, varian standar Maung MV3 Garuda ditaksir mulai dari Rp700 jutaan. Sementara untuk versi Kepresidenan, diperkirakan mencapai Rp1 miliar.