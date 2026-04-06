Jennifer Coppen Bocorkan Bakal Nikah Pertengahan Tahun Ini di Indonesia

Selebgram Jennifer Coppen membocorkan jadwal pernikahannya kepada publik, usai baru-baru ini membagikan foto prewedding bersama kekasihnya yang juga pesepak bola, Justin Hubner beberapa waktu lalu.

"(Pernikahannya) ini yang pasti pertengahan tahun ini. (Tanggal pastinya) rahasia, dirahasiakan, tunggu saja," jelas Jennifer kepada wartawan, dikutip Senin (6/4/2026).

Namun ia masih enggan memberitahukan kepada publik mengenai tanggal pasti momen bahagia tersebut.

"Tunggu saja nanti. Aku gak bisa spill banyak-banyak. Aku gak bisa share lebih banyak detailnya, tapi aku bisa share pertengahan tahun ini, InsyaAllah kalau semuanya lancar," tuturnya.

Tak hanya itu, Jennifer hanya mengatakan bila prosesi pernikahan keduanya dipastikan akan dilangsungkan di tanah air.

"Sudah sepakat, (nikahnya) pastinya di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Selebgram Jennifer Coppen membagikan momen bahagia bersama pasangannya yang juga pesepak bola, Justin Hubner. Dalam unggahan melalui Instagram pribadinya, Jennifer membagikan foto prewedding dengan pakaian adat Jawa.

Dalam foto tersebut, keduanya tampil serasi mengenakan pakaian khas Jawa dengan detail yang begitu ciamik, mulai dari riasan, aksesori, hingga latar yang memperkuat kesan sakral dan klasik.

"Dua hati, satu perjalanan. Dalam balutan tradisi, kami memulai kisah abadi," tulis Jennifer, seperti mengutip dari akun Instagram Jennifer Coppen, Jakarta, Rabu (01/04/2026).

Nuansa adat Jawa yang tergambar dalam sesi foto ini, dianggap mencerminkan keseriusan hubungan mereka menuju pelaminan.

Dari pengambilan kalimat yang dituliskan Jennifer, penggunaan konsep tradisi seolah memberikan pesan hubungan mereka tidak hanya berlandaskan cinta, tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya yang ada.

Dengan diunggahnya foto prewedding ini, semakin memperkuat spekulasi publik mengenai rencana pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner, meski belum diketahui secara pasti kapan momen sakral ini akan diselenggarakan.