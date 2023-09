Jenuh di Rumah? Jajal Game Action RPG Ini Bisa Dapet iPhone 12

Setelah menggelar masa pra-registrasi pada 23 Juli sampai 17 Agustus 2021, publisher VNG Indonesia akhirnya resmi merilis game Cloud Song: Saga of Skywalker di Indonesia.



Game action RPG yang bercerita tentang kota-kota yang berada di atas langit ini bakal diluncurkan serentak di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina pada tanggal 8 September 2021.



Operation Lead VNG Indonesia, Steven Tjia, mengatakan, VNG meyakini gamer Indonesia akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika pertama kali mencoba Cloud Song: Saga of Skywalker.



"Pengalaman bermain yang seru dan unik ini belum pernah hadir di game lainnya yang sejenis. Kami memang sengaja menyediakan berbagai fitur dan event yang sesuai dengan selera gamer Indonesia. Kalau tidak percaya, cobalah untuk mengunduh Cloud Song: Saga of Skywalker," ujar Steven Tjia, dalam keterangan persnya, dikutip INILAHCOM, Rabu (08/9).



Cloud Song: Saga of Skywalker menjadi game yang sangat ditunggu-tunggu oleh gamer Indonesia. Hal ini terlihat dari sekitar 1 juta lebih "Skywalker" (sebutan bagi pemain Cloud Song: Saga of Skywalker) yang melakukan pre-registrasi dan bergabung ke dunia MMORPG Cloud Song: Saga of Skywalker. Semua pendaftar akan mendapatkan reward milestone dan juga Pet Corgi.



Cloud Song: Saga of Skywalker sendiri merupakan versi Asia Tenggara (SEA) dari game MMORPG Guardians of Claudia yang merupakan best game 2021. Selama berpetualang pemain akan mengendalikan karakter imut dengan gaya anime fantasi yang menawan.



Terdapat lima kelas yang bisa dimainkan di ARPG Cloud Song: Saga of Skywalker. Untuk pemain yang suka menyerang dari jauh, bisa menjadi Archer atau Mage. Sementara itu, untuk yang suka bertempur di jarak dekat, bisa menjadi Swordman atau Rogue. Sedangkan untuk yang hobi membantu teman dengan heal dan buff, maka bisa mencoba menjadi Oracle.





Cloud Song: Saga of Skywalker juga menyediakan sistem pet yang akan selalu menemani pemain berpetualang. Ada empat tipe pet yang bisa dimiliki dan digunakan dalam pertempuran.



Ada tipe Fire yang akan menyerang musuh dengan kekuatan magic. Wind yang bakal menyerang musuh dengan kekuatan fisik. Earth yang bakal melindungi dari serangan musuh. Terakhir adalah Fairy yang bakal memberikan buff untuk pemain.



Pet yang pemain miliki bisa di-upgrade dan berevolusi sehingga lebih kuat ketimbang pet milik lawan. Selama bermain, player bisa menggunakan 9 pet secara bersamaan, sehingga menjadi seorang Skywalker yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan.



Cloud Song: Saga of Skywalker menyediakan berbagai mode PVP yang sangat menantang. Salah satunya adalah mode cross world PVP 60 vs 60 secara real time. Tentunya, terbayang betapa seru dan intensnya mode PVP di Cloud Song: Saga of Skywalker. Apalagi kalau sudah dibantu oleh pet dan teman-teman.





Bagi penyuka PVE dan adventure, Cloud Song: Saga of Skywalker menawarkan berbagai PVE pada jam-jam tertentu di setiap harinya. PVE ini akan menyediakan berbagai mode dan bos yang harus dikalahkan agar mendapatkan bonus yang melimpah.



"Antusiasme gamer yang berpartisipasi dalam event pra-registrasi sangatlah besar. Karena itu kami akan memberikan dan menambah banyak event lainnya di masa depan. Untuk itu jangan pernah lupa untuk mengikuti seluruh kegiatan kami di media sosial Cloud Song: Saga of Skywalker," imbuh Marketing Lead VNG Indonesia, Sheilla Pinem.



Berbicara fitur sosial, MMORPG Cloud Song: Saga of Skywalker juga dilengkapi dengan guild system yang memberikan banyak keuntungan seperti, guild shop, guild event, guild bonus hingga lelang barang. Selain itu, Cloud Song: Saga of Skywalker juga menyediakan berbagai macam aktivitas in-game, seperti beragam mini games dengan NPC serta marriage system.



"Guna memeriahkan peluncuran, VNG Indonesia menghadirkan berbagai event pra-registrasi berupa hadiah milestone dan special summon dengan hadiah total sebesar Rp 186 juta. Hadiah tersebut terdiri dari, iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Airpod Pro, Nintendo Switch, PlayStation 5, atau laptop ASUS TUF Gaming F1," pungkas Sheilla Pinem.