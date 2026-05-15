Jepang Ketar-ketir Trump dan Xi Bahas Taiwan di Tengah Negosiasi Dagang

Presiden China Xi Jinping menggelar upacara penyambutan untuk Presiden AS Donald Trump yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing, Kamis (14/5/2026). (Foto: CGTN)

Pemerintah Jepang mencermati hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung pada Kamis (14/5). Tokyo khawatir isu Taiwan menjadi bagian dari kompromi dalam pembicaraan dagang kedua negara.

Seorang pejabat senior Jepang mengatakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mempertimbangkan untuk menghubungi Trump di tengah berlangsungnya pertemuan dengan Xi. Langkah itu dipertimbangkan setelah hubungan Tokyo dan Beijing memburuk usai pernyataan Takaichi soal Taiwan pada November lalu.

"Perdana Menteri (Takaichi) bisa berbicara dengan Trump melalui saluran telepon," kata pejabat senior Jepang tersebut.

Dalam laporan Kantor Berita Xinhua, Xi Jinping disebut memperingatkan Trump soal Taiwan. Xi menilai hubungan AS dan China bisa menuju bentrokan hingga konflik apabila Washington tidak menangani isu Taiwan secara tepat.

Sementara itu, Takaichi sebelumnya menyampaikan di hadapan parlemen Jepang bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons Pasukan Bela Diri Jepang untuk membantu Amerika Serikat. Pemerintah Jepang juga disebut khawatir terhadap tindakan China yang dinilai semakin "sewenang-wenang" di kawasan.

Amerika Serikat menegaskan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Di sisi lain, Jepang terus menyerukan pentingnya stabilitas di Selat Taiwan dan penyelesaian masalah melalui dialog.

Tokyo juga masih menjaga hubungan non-pemerintah dengan Taiwan.

Pemerintah Jepang disebut ingin mengetahui lebih jauh isi pembahasan antara Trump dan Xi guna menyusun analisis secara menyeluruh terhadap arah hubungan kedua negara.

"Dengan percakapan tersebut, Jepang akan mendengarkan pandangan-pandangan yang diutarakan dalam pertemuan untuk menetapkan analisis dan asesmen yang komprehensif," kata pejabat Jepang.

Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sulit memprediksi sikap Trump dalam pertemuan tersebut.

"Anda tak akan bisa menerka apa yang akan Trump katakan," ujarnya.

Trump diketahui melakukan kunjungan selama dua hari ke China untuk bertemu Xi Jinping. Kunjungan itu menjadikannya presiden AS pertama yang datang ke China dalam hampir satu dekade terakhir.

Di tengah pertemuan tersebut, Jepang juga menghadapi tekanan dari kebijakan pengendalian ekspor China terhadap sejumlah komoditas sipil yang dapat digunakan untuk kepentingan militer atau dual-use, termasuk komoditas tanah jarang.

Pertemuan Trump dan Xi diperkirakan membahas sejumlah isu strategis yang berdampak langsung bagi Jepang, mulai dari perang AS-Israel terhadap Iran hingga kebijakan ekspor tanah jarang China.

"Kami harus benar-benar memerhatikan di bidang mana yang mereka berhasil sepakati dan di mana kesepakatan belum tercapai," kata seorang pejabat Jepang.