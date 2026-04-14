Jepang Siaga! Kasus Campak Melonjak Tajam 3,6 Kali Lipat Sejak Awal Tahun

Kabar kurang sedap datang dari Negeri Sakura. Institut Keamanan Kesehatan Jepang melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus penyakit campak di berbagai wilayah. Hingga Selasa (14/4/2026), tercatat sebanyak 236 kasus telah terkonfirmasi sejak awal Januari tahun ini.

Angka ini sangat mencolok karena menunjukkan kenaikan hingga 3,6 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang saat itu hanya mencatat 66 kasus. Tren kenaikan ini kian mengkhawatirkan setelah fasilitas kesehatan di seluruh Jepang mengonfirmasi 34 kasus baru hanya dalam kurun waktu sepekan, yakni pada 30 Maret hingga 5 April lalu.

Laju Penularan Kian Cepat

Data menunjukkan akselerasi penularan yang patut diwaspadai. Jika 100 kasus pertama membutuhkan waktu hingga awal Maret untuk tercatat, 100 kasus berikutnya meledak hanya dalam waktu empat pekan setelahnya.

Padahal, Jepang sebenarnya telah dinyatakan bebas campak oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015 silam. Namun, status tersebut kini terusik. Otoritas kesehatan setempat menduga kuat bahwa "kasus impor"—yang dibawa oleh pengunjung asing maupun warga Jepang yang baru kembali dari luar negeri—menjadi pemicu utama munculnya wabah lokal ini.

Risiko Komplikasi Serius

Virus campak dikenal sangat menular dan menyebar dengan cepat melalui percikan air (droplet) di udara. Gejala awal biasanya muncul sekitar 10 hari setelah terpapar, mulai dari demam tinggi, pilek, hingga batuk.

Namun, masyarakat diingatkan untuk tidak meremehkan penyakit ini. Dalam beberapa kondisi, infeksi campak dapat memicu komplikasi fatal, termasuk ensefalitis atau radang otak yang bisa berakibat permanen atau kematian.

Vaksinasi Sebagai Benteng Utama

Otoritas kesehatan Jepang kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi campak-rubella (MR) yang diberikan dalam dua dosis. Di Jepang sendiri, protokol kesehatan mewajibkan anak-anak menerima dosis pertama pada usia 1 tahun, dan dosis kedua diberikan pada tahun sebelum mereka memasuki sekolah dasar.

Sebagai catatan, lonjakan kasus kali ini diprediksi akan terus membayangi rekor tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir, yakni 744 kasus yang terjadi pada 2019. Mengingat tahun 2025 lalu 'hanya' mencatat 265 kasus, angka 236 kasus yang sudah tercapai di bulan April ini menjadi sinyal merah bagi sistem kesehatan Jepang untuk segera meredam laju wabah.