Jepang Utara Diguncang Gempa Magnitudo 7,5, KBRI Tokyo Pastikan Kondisi WNI

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo bergerak cepat merespons guncangan gempa dahsyat bermagnitudo 7,5 yang menghantam wilayah Jepang utara pada Senin (20/4/2026) sore waktu setempat. Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di zona terdampak.

Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara intensif, terutama di titik-titik konsentrasi WNI.

“Kami terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan situasi terbaru. Komunikasi berkala juga terus dijalin dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia, khususnya di Prefektur Iwate, Aomori, dan Hokkaido,” ujar Al Aula dalam keterangan resminya, Senin malam.

Belum Ada Laporan WNI Terdampak

Hingga berita ini diturunkan, KBRI Tokyo menyatakan belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban atau terdampak langsung oleh guncangan seismik tersebut. Meski demikian, tim perlindungan WNI tetap dalam posisi siaga penuh.

Gempa yang terjadi pada pukul 14.52 WIB ini berpusat di 71 kilometer dari Kota Miyako, Prefektur Iwate. Badan Meteorologi Jepang (JMA) pun sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah pesisir Pasifik, termasuk Aomori dan Hokkaido.

Imbauan dan Hotline Darurat

Sebagai langkah preventif, KBRI Tokyo telah membuka layanan darurat dan posko informasi bagi masyarakat. WNI yang bermukim di wilayah pesisir diminta untuk tidak meremehkan situasi dan segera menjauhi area perairan.

“Seluruh WNI agar selalu mengikuti instruksi evakuasi dari pemerintah setempat. Tetap tenang, pantau peringatan tsunami, dan siapkan tas darurat berisi bahan pokok serta alat penerangan,” tegas Al Aula.

Pihak KBRI juga mengingatkan para WNI untuk terus menjalin komunikasi dengan sesama rekan senegara dan segera memberi kabar kepada keluarga di tanah air guna menghindari kepanikan.

Bagi WNI yang berada dalam kondisi darurat atau membutuhkan bantuan segera, KBRI Tokyo telah menyediakan jalur hotline yang dapat dihubungi melalui nomor: +81 80-3506-8612 dan +81 80-4940-7419

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo berkomitmen untuk terus memperbarui informasi terkait perlindungan WNI seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.