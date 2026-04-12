Jeritan Demokrasi dari Utan Kayu: Membedah Anatomi 'Makar' Era Prabowo

Polemik narasi 'menjatuhkan presiden' oleh Saiful Mujani dari Beranda Utan Kayu memantik ketegangan tajam antara Istana dan masyarakat sipil. Ketika ruang kritik berbenturan dengan ancaman stabilitas dan momok kriminalisasi makar, Presiden Prabowo menarik garis demarkasi tegas: bertarunglah secara jantan di Pilpres 2029, bukan melalui jalan ekstra-konstitusional.

Memasuki bulan April tahun 2026, cuaca politik di ibu kota Jakarta mendadak berubah wujud. Suhu yang semula hanya menghangat seiring dinamika transisi ekonomi pasca-pemilu, kini benar-benar mendidih hingga mencapai titik didih tertinggi. Sebuah narasi politik yang bermula dari ruang diskusi intelektual dan pertukaran gagasan mendadak tumpah meluber ke jalanan, memicu kegaduhan yang riuh di berbagai platform media sosial, dan pada puncaknya, berlabuh pada tumpukan berkas pelaporan pidana di markas kepolisian.

Isu yang diangkat bukanlah perkara sepele. Ini adalah diskursus sensitif dan berbobot berat: dugaan adanya upaya sistematis untuk menggoncang takhta kepemimpinan sah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui jalur-jalur ekstra-konstitusional.

Polemik ini berkembang dengan sangat cepat, melampaui sekadar riuh rendah pertengkaran antarkelompok pendukung di dunia maya. Peristiwa ini menjelma menjadi benturan fundamental antara tafsir atas kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang dengan batas-batas rigid keamanan nasional suatu negara. Publik di seantero negeri kini dihadapkan pada pertanyaan filosofis sekaligus pragmatis: apakah demokrasi kita saat ini sedang mengalami penyumbatan kronis sehingga memicu letupan frustrasi, ataukah memang sedang ada upaya penggalangan kekuatan yang sistematis untuk mendelegitimasi pemerintahan jauh sebelum waktunya usai?

Tulisan ini akan mengurai benang kusut polemik tersebut, menyusuri jejak narasi dari ruang-ruang diskusi hingga ke meja hukum, serta memotret bagaimana penguasa dan rakyat sipil memaknai kembali arti demokrasi di bawah bayang-bayang kekuasaan tahun 2026.

Percikan Api di Beranda Utan Kayu: 'Sebelum Pengamat Ditertibkan'

Prahara politik nasional ini memiliki titik nol (ground zero) yang sangat jelas, yakni pada hari Selasa, 31 Maret 2026. Episentrumnya berada di Beranda Utan Kayu, Jakarta—sebuah lokasi yang secara historis sering kali menjadi rahim bagi lahirnya gagasan-gagasan kritis dan perlawanan kultural sejak era Orde Baru.

Hari itu, digelar sebuah acara halalbihalal dengan tajuk yang sarat akan sarkasme politik: 'Sebelum Pengamat Ditertibkan'. Tajuk ini sendiri sudah mencerminkan adanya ketegangan psikologis dan keresahan di kalangan masyarakat sipil mengenai menyempitnya ruang-ruang kebebasan sipil. Forum ini dihadiri oleh deretan tokoh kritis, akademisi, dan aktivis kenamaan seperti Feri Amsari, Islah Bahrawi, hingga Ubedilah Badrun. Awalnya, pertemuan ini dimaksudkan sebagai ruang silaturahmi biasa sekaligus wadah diskusi ringan para pengamat lintas latar belakang.

Namun, bandul gravitasi acara tersebut berubah drastis ketika pendiri lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengambil alih panggung untuk memberikan pidato penutup. Pidato itu dirancang sebagai kesimpulan atas ragam keresahan yang telah dilontarkan oleh rekan-rekan pengamat sebelumnya.

Dengan intonasi yang lugas, vokal, dan tanpa tendeng aling-aling, Saiful melontarkan penilaian tajam bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini sudah tidak lagi berjalan pada rel presidensial yang ideal. Lebih jauh, ia menyebut bahwa pemerintahan sudah masuk pada fase 'kedap' atau tidak lagi mempan diberikan masukan maupun saran perbaikan dari luar pagar kekuasaan.

“Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ucap Saiful yang langsung membuat hening sejenak ruang diskusi tersebut, sebelum akhirnya memantik perdebatan yang jauh lebih luas di luar ruangan.

Dalam elaborasinya, Saiful berargumen secara akademis bahwa prosedur formal dalam tata negara, seperti pemakzulan (impeachment) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), adalah sebuah kemustahilan matematis politik. Hal ini mengingat dominasi mutlak koalisi raksasa pemerintah di parlemen yang telah 'menjinakkan' fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Bagi intelektual tersebut, ketika saluran formal tersumbat oleh oligarki kekuasaan, satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah masyarakat mengonsolidasikan diri secara masif untuk menjatuhkan Presiden di luar prosedur formal tersebut.

Pernyataan radikal—dalam konteks pemikiran—inilah yang kemudian meledak secara viral setelah potongan videonya diunggah ulang ke ranah publik oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia. Melalui akun Instagram-nya, Ulta membubuhkan takarir keras yang secara frontal melabeli Saiful sebagai 'provokator berbaju akademisi' dan menyebut narasi tersebut sebagai 'provokasi makar'.

Pendiri lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, saat menyampaikan pidato di acara halalbihalal bertajuk 'Sebelum Pengamat Ditertibkan' di Beranda Utan Kayu, Jakarta, pada 31 Maret 2026. (Foto: Tangkapan layar video TikTok)

Polemik Tafsir Hukum: Antara Kebebasan Sikap Politik dan Tuduhan Makar

Begitu kata 'makar' dilontarkan oleh figur yang terafiliasi dengan Istana, gelombang kejut politik langsung terasa. Respons dari lingkaran inti kekuasaan bergulir dengan kecepatan tinggi, mengindikasikan bahwa Istana tidak menganggap isu ini sebagai angin lalu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari tampil ke garis depan untuk membentengi narasi pemerintah. Dengan bersandar pada konstitusi, Qodari mengingatkan publik bahwa dalam sistem demokrasi presidensial yang dianut Indonesia, pemilihan umum adalah satu-satunya mekanisme legal, sah, dan diakui untuk mengganti pucuk pimpinan negara sesuai dengan jadwal konstitusi, yakni pada tahun 2029.

Qodari sangat menyayangkan wacana pergantian kepemimpinan di tengah jalan ini diapungkan. Menurutnya, narasi semacam itu bukan saja berbahaya bagi iklim investasi, tetapi berpotensi memicu kekacauan sosial (social unrest) yang berujung pada kemunduran ekonomi secara nasional. Narasi 'democracy is the only game in town' dijadikan tameng untuk membantah logika Saiful.

Sadar posisinya mulai disudutkan oleh tafsir tunggal kekuasaan, Saiful Mujani segera keluar memberikan klarifikasi komprehensif pada 7 April 2026. Guru Besar ini menolak mentah-mentah pelabelan bahwa dirinya sedang merancang atau memprovokasi kudeta berdarah. Ia menegaskan bahwa seluruh ucapannya di Utan Kayu adalah murni bentuk political engagement atau sikap politik, bukan upaya makar secara legal-formal.

"Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement. Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik, dan partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi!" sergah Saiful dengan lantang melalui keterangan tertulisnya.

Saiful mendasarkan argumennya pada fondasi ilmu politik dasar. Ia berpandangan bahwa hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan sikap verbal di muka umum adalah wujud absolut dari kebebasan berekspresi yang dijamin penuh oleh UUD 1945. Demokrasi memberikan ruang bagi aksi protes, demonstrasi, hingga sabotase damai (seperti mogok kerja masal) demi kepentingan umum. Jika serangkaian instrumen demokrasi ini dilarang dan serta-merta dianggap sebagai tindakan makar yang melawan negara, maka menurutnya, hal itu justru memutarbalikkan prinsip dasar negara hukum menjadi negara kekuasaan yang represif.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Foto: Antara)

Menimbang Perspektif Jimly: Kritik atas Tata Bahasa dan Teguran Ketidakangkuhan Istana

Di tengah polarisasi argumentasi yang semakin meruncing antara tafsir oposisi sipil dan tafsir kekuasaan, masuklah sebuah pandangan jalan tengah dari begawan hukum tata negara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie. Analisis Jimly memberikan siraman air dingin pada wacana yang sedang mendidih, mencoba meletakkan persoalan pada proporsi yang objektif.

Jimly menilai bahwa pemerintah tidak perlu bersikap reaktif dan menanggapi pernyataan Saiful Mujani secara berlebihan, seolah-olah negara sedang dalam keadaan darurat sipil. Di mata Jimly, permasalahan utama dari manuver Saiful lebih terletak pada ketidakpiawaian dalam memilih diksi.

"Biar saja, cara bertutur dan tata bahasa Saiful Mujani memang kurang terukur. Dia tidak percaya pada mekanisme yang sudah diatur di konstitusi, yaitu impeachment, tapi malah mengimpikan melalui people power," ungkap Jimly pada Jumat, 10 April 2026.

Pakar hukum tata negara ini menilai bahwa di era keterbukaan informasi, masyarakat sudah cukup cerdas. Suara rasional yang menolak wacana inkonstitusional tersebut di tengah publik juga sudah berimbang. Oleh karena itu, jika pemerintah merespons terlalu agresif dengan instrumen hukum, hal itu justru berisiko memperluas ketegangan struktural antara entitas negara berhadapan dengan society (masyarakat sipil).

Namun, Jimly tidak hanya mengkritisi Saiful. Ia memberikan teguran keras dan berharga kepada pihak pemerintah agar tidak terjebak pada sikap angkuh dan adigang-adigung dalam merespons perasaan publik yang sedang bergejolak. Sikap menantang dan represif hanya akan menyulut bensin ke dalam api kemarahan di akar rumput.

"Perlu komunikasi yang lebih lembut dari presiden sendiri. Kurangilah pidato yang meledak-ledak tapi tidak terukur. Belajarlah dari manajemen kepemimpinan Pak Harto yang lebih lembut dengan tutur bahasa yang terukur," imbau Jimly, mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu harus dipamerkan melalui otot hukum.

Menariknya, pendekatan 'mengabaikan' (ignorance) justru diperlihatkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ketika dicecar oleh awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, perwira militer yang kini memegang kendali administratif kabinet itu memberikan respons yang seolah menyepelekan isu tersebut. "Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa. Apalagi bapak presiden, bapak presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," tuturnya, seakan mengirim sinyal bahwa Istana tidak ingin terseret dalam permainan opini Saiful Mujani.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie. (Foto: Inilah.com)

Benturan Akar Rumput: 'Makar' sebagai Momok dan Chilling Effect Demokrasi

Meskipun pejabat sekelas Seskab mencoba mengecilkan eskalasi isu, realitas di tingkat akar rumput berbicara lain. Istilah 'makar' terlanjur lepas dari kotak Pandora. Ia tidak lagi sekadar diksi hukum yang dingin dan mengendap di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di jalanan dan ruang-ruang digital, kata ini telah bermutasi menjadi momok menakutkan yang memicu polarisasi paling tajam sepanjang tahun 2026.

Bagi kelompok pendukung fanatik pemerintah dan relawan loyalis, seruan 'jatuhkan Prabowo' yang didengungkan dari Utan Kayu segera diterjemahkan secara harfiah sebagai ancaman eksistensial terhadap republik. Di berbagai daerah, secara sporadis muncul fenomena gerakan tandingan dari ormas-ormas pro-stabilitas. Mereka melakukan aksi gelar pasukan, apel siaga, hingga deklarasi setia menjaga Presiden Prabowo. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan atmosfer sosial yang intimidatif, di mana sekecil apa pun kritik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi disetarakan dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara.

Sebaliknya, efek domino yang mengerikan mulai terasa di kalangan intelektual, kelompok mahasiswa, dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi generasi yang pernah mengecap kerasnya perjuangan reformasi 1998 atau memahami dinamika pergerakan kampus pada pertengahan 1990-an—seperti yang pernah dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di era tersebut—pelabelan 'makar' oleh elemen kekuasaan dianggap sebagai hantu Orde Baru yang sengaja dibangkitkan dari kuburnya. Tujuannya satu: membungkam nalar kritis.

Ketakutan akan kriminalisasi secara perlahan menciptakan chilling effect (efek gentar) yang membekukan kebebasan akademik. Diskusi-diskusi di mimbar kampus mulai disensor sendiri oleh penyelenggaranya. Mahasiswa berhitung dua kali sebelum melempar orasi.

Puncak dari eskalasi ini adalah berpindahnya medan pertempuran dari ranah diskursus ke ranah hukum. Pada 8 April 2026 malam, Polda Metro Jaya resmi menerima laporan pidana dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Timur terhadap Saiful Mujani. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan yang berkaitan dengan dugaan penyebaran konten ajakan makar, merujuk pada Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meski polisi berjanji akan profesional, namun mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan ini sebagai kriminalisasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. (Foto: Antara)

Sikap Konsisten Prabowo Subianto: Garis Demarkasi Menuju Palagan 2029

Di tengah segala pusaran badai, saling lapor, dan kegaduhan yang memekakkan telinga, sosok yang menjadi episentrum dari segala target kritik—Presiden Prabowo Subianto—justru memilih hening secara personal terkait kasus Saiful Mujani. Sang Jenderal tidak mengeluarkan satu patah kata pun yang secara spesifik menyebut nama sang akademisi.

Namun, diamnya Prabowo bukanlah bentuk ketidaktahuan. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, melalui berbagai arahan internal keamanan nasional dan pidato-pidato kepemimpinannya di momen-momen krusial lainnya, Prabowo sebenarnya telah memasang posisi politik yang sangat konsisten. Ia membangun sebuah 'pagar' stabilitas yang sangat kokoh sebagai jawaban kolektif atas segala bentuk rongrongan inkonstitusional.

Presiden berkali-kali mengirimkan pesan jernih bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik. Namun, sebagai seorang militer yang mendewakan ketertiban, ia menarik garis api (line of fire) yang tegas pada tindakan yang melampaui batas-batas toleransi konstitusi negara. Prinsip dasar mengenai ketertiban umum ini sering ia rangkum dalam satu diktum:

“Demo boleh, itu hak saudara dalam demokrasi. Namun, jika sudah anarkis dan mencoba merusak tatanan negara, maka hukum akan bicara, pelakunya akan dipidana.”

Ketegasan ini melampaui sekadar retorika hukum. Prabowo menyadari bahwa ada sebagian elite politik maupun kelompok sipil yang mungkin frustrasi dengan jalannya pemerintahan. Alih-alih membungkam mereka dengan cara represif layaknya rezim otoriter klasik, Presiden justru konsisten menantang para pengkritik dan rival politiknya untuk mengadu kekuatan di palagan yang sah: Pemilihan Umum.

Bagi Prabowo, ambisi liar untuk mengganti kepemimpinan nasional di tengah jalan adalah tindakan pengecut secara politik. Hanya ada satu pintu masuk yang sah, elegan, dan diakui secara universal untuk merebut kekuasaan dari tangannya:

“Jangan cari jalan pintas yang merusak rakyat. Kalau tidak suka dengan kepemimpinan saya, bertarunglah secara jantan di 2029. Di sanalah rakyat akan menentukan siapa yang layak memimpin.”

Pernyataan konsisten ini adalah sebuah taktik masterstroke dari Presiden. Seolah menegaskan bahwa biarlah para staf kepresidenan dan penegak hukum yang sibuk menepis debu provokasi teknis di lapangan, sementara Presiden tetap memegang kendali penuh pada visi makro strategis negara. Ia mengingatkan kembali esensi demokrasi kepada lawan-lawannya: bahwa kedaulatan tertinggi rakyat tidak bisa diperkosa melalui mobilisasi jalanan yang anarkis, melainkan harus dibuktikan melalui legitimasi jutaan kertas suara di masa depan.

Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

Epilog: Ujian Kedewasaan Politik Menuju Kedewasaan Berbangsa

Kasus silang sengketa yang bermula dari Beranda Utan Kayu ini pada akhirnya menjadi cermin raksasa bagi kualitas demokrasi Republik Indonesia pada tahun 2026. Di satu sisi keping cermin, kita melihat betapa rentan dan rapuhnya ruang dialog bangsa ini, di mana kritik tajam berbalut argumentasi akademis bisa dengan sangat mudah dibalas dengan tebasan pedang stigma 'makar'. Hal ini menunjukkan masih adanya DNA paranoia di lingkar kekuasaan.

Di sisi keping cermin yang lain, polemik ini menampar wajah para intelektual kita mengenai pentingnya kedewasaan tutur bahasa. Narasi provokatif yang kehilangan rasionalitas prosedural hanya akan melahirkan kekacauan alih-alih pencerahan, yang pada akhirnya membenarkan tindakan represif penguasa atas nama manajemen stabilitas nasional.

Pesan tegas Presiden Prabowo untuk 'Bertarung di 2029' seharusnya menjadi alarm pengingat bagi seluruh aktor politik bangsa. Energi kolektif republik ini terlampau mahal untuk dihabiskan hanya demi intrik menggoyang kursi kekuasaan di pertengahan jalan.

Badai Utan Kayu mungkin akan segera mereda seiring berjalannya waktu dan proses hukum yang ditangani dengan kehati-hatian oleh aparat kepolisian. Namun, bara api dari persilangan antara kebebasan berekspresi sipil yang menuntut ruang lebih, dan ketegasan konstitusi penguasa yang menuntut ketertiban mutlak, tampaknya akan terus mewarnai babak-babak perjalanan politik Indonesia menuju pergantian kepemimpinan yang sah lima tahun mendatang. Kita sedang berada dalam ujian sesungguhnya: mampukah kita merawat kebebasan tanpa mengorbankan negara, dan mampukah kita mengelola negara tanpa mencekik kebebasan?