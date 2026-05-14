Jeritan Hati Rafles Usai Anaknya Ditangkap Satpol PP, Pulang Tinggal Nama

Rafles (62), seorang ayah dari Karim Sukma Satria yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang, Sumatera Barat hanya bisa menunggu keajaiban dalam mencari keadilan atas kematian anaknya yang tragis.

Berdasarkan penuturan Rafles, putranya yang merupakan pengamen di Pasar Raya, sempat ditangkap Satpol PP. Namun yang mengiris hatinya adalah saat menerima anaknya pulang sudah dalam keadaan terbujur kaku alias pulang tinggal nama.

"Tolong saya Pak Presiden, anak saya ditangkap oleh Pol PP dalam keadaan sehat, tapi pulang jadi jenazah penuh lebam. Saya hanya orang kecil yang butuh keadilan Pak," kata Rafles dengan suara lirih.

Sudah sebulan berlalu, sejak kematian sang anak. Namun, Polresta Padang yang mengklaim tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan pada pengamen di Pasar Raya tersebut, tak kunjung memberi jawaban pada Rafles.

"Di mana lagi saya harus mengadu. Saya hanya orang kecil, tapi apakah nyawa anak saya tidak ada harganya?," ucap dia.

Demi mendapatkan keadilan, Rafles memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para petinggi di Jakarta, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk tak membiarkan kasus ini senyap di bawah kata "prosedur".

"Anak saya bukan penjahat besar, dia hanya mencari nafkah di jalanan. Kalaupun dia salah, apakah hukumannya harus nyawa? Kenapa tubuhnya penuh lebam? Kenapa ada narasi yang seolah-olah menyudutkan anak saya setelah dia meninggal," tuturnya dengan nada geram.

Beda Jauh dengan Satpol PP China

Sikap Satpol PP Indonesia yang kerap terkesan "arogan" dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) hingga pencari nafkah di jalanan, menimbulkan rasa trauma bagi banyak pedagang. Namun kondisi di Tanah Air itu dirasakan oleh PKL yang ada di China.

Berdasarkan video yang dilihat Inilah.com dari Facebook Maubere, Satpol PP China dalam menertibkan PKL terlihat begitu humanis, tanpa adanya paksaan apalagi kekerasan terhadap PKL.

Bahkan saat itu, ada seorang pembeli yang sedang bertransaksi dengan penjual, dan mereka memilih menunggu transaksi selesai. Setelah itu, petugas Satpol PP tersebut sempat berdiri melihat ke arah penjual yang membuat sang penjual kemudian menghampiri petugas.

Petugas dengan ramah memberikan arahan kepada pedagang tersebut, bahwa dilarang berjualan di pinggir jalan. Tak berhenti di situ, petugas tersebut bahkan memberi sepiring makanan dan minuman untuk PKL.

Mereka juga membantu bapak penjual tersebut saat membereskan barang-barang dagangannya, untuk dipindahtempatkan agar tak ada di pinggir jalan.