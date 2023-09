Jika Maudy Ayunda jadi Menteri Pendidikan, Soal Ujian Pilihan Ganda Bakal Dihapus

Aktris Maudy Ayunda belakangan viral karena mengungkapkan hal yang ingin dia lakukan jika kelak menjadi menteri pendidikan.

Menurutnya, salah satu yang paling penting diubah dalam pembelajaran adalah penilaian terhadap hasil belajar. Maudy mengaku dari ujian yang diterapkan, bisa sangat berdampak pada cara belajar mengajar di sekolah antara guru dan murid. Ini juga akhirnya berdampak kepada para orang tua.

“Bisa dibilang pasti aku akan mengubah satu assessment itu karena filtering thru, akhirnya impacting the way that theacher teach, the way that students learn, the way that parents incentivize the kids,” kata Maudy Ayunda di laman Instagram lambe_turah, Jakarta, Kamis (14/09/2023).

Dia menambahkan, lebih baik anak-anak memiliki pemikiran yang kritis dibanding hanya menjadi penghapal saja. Hal ini tentunya merujuk pada kemauan Maudy Ayunda untuk menghapus soal pilihan ganda. Dia lebih memilih para pelajar di Indonesia bisa mengisi soal-soal esai.

"Kalau assessment-nya itu open ended question dan bukan multiple choice pasti murid juga belajarnya beda, guru juga ngajarnya beda dan akhirnya yang grading itu critical thinking and analyzing dibandingkan sama memorization Tapi di luar itu misi terbesar aku adalah ingin membangun budaya cinta belajar aja di Indonesia," tambahnya.

Masih menurutnya, ini mungkin bisa jadi sebuah terobosan. Namun perlu diingat, sektor pendidikan tidak hanya merujuk pada soal ujian saja, tetapi banyak faktor yang perlu dibenahi.

"Menurut aku bisa jadi refolusionari tentunya akan ada banyak lainnya ya, Maksudnya pendidikan enggak cuma itu saja," paparnya.