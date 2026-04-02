Jika Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi, UMKM hingga Sektor Pertanian Bakal Terpukul

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dipicu lonjakan harga minyak dunia, berpotensi menimbulkan efek berantai ke berbagai sektor ekonomi.

Dampaknya tidak hanya memicu inflasi, tetapi juga menggerus daya beli masyarakat. Ekonom dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM akan merambat cepat ke seluruh lini ekonomi. Salah satu yang paling terasa adalah lonjakan biaya transportasi dan logistik.

"Ongkos transportasi akan naik, biaya logistik akan membesar, harga pangan terdorong, dan tekanan inflasi melebar dari sektor energi ke kebutuhan sehari-hari," ujar Syafruddin kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak. Pasalnya, porsi pengeluaran untuk transportasi dan kebutuhan dasar jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

"Dunia usaha juga akan menghadapi lonjakan biaya produksi, terutama pelaku UMKM, sektor angkutan, pertanian, perikanan, hingga manufaktur," kata dia.

Dalam situasi tersebut, kenaikan harga BBM dinilai berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Daya beli yang melemah akan menekan konsumsi rumah tangga, sebagai motor utama perekonomian nasional.

"Jika kebijakan ini diambil, pemerintah wajib menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran, menjaga pasokan bahan pokok, serta mengendalikan ekspektasi publik dengan komunikasi yang jelas. Tanpa itu, tekanan global akan berubah menjadi beban domestik yang jauh lebih berat," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026.

"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Artinya tetap, masih menggunakan harga saat ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Terkait BBM nonsubsidi, Bahlil menyebut pemerintah bersama PT Pertamina dan pihak swasta masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada keputusan kenaikan harga.

"Untuk BBM nonsubsidi, sampai hari ini kami bersama Pertamina dan SPBU swasta masih membahas. Jadi, belum ada kenaikan," tegasnya.

Ia juga memastikan hingga kini belum ada penyesuaian harga untuk BBM jenis solar berkualitas tinggi seperti Pertamina Dex. Hal itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Terkait Pertadex atau Solar berkualitas tinggi, belum ada penyesuaian harga. Sekali lagi, belum ada perubahan," tuturnya.