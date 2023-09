JIN & JUN Film Lintas Generasi, Siap Ramaikan Libur Lebaran Bareng Keluarga di Bioskop

Rumah Produksi MVP Pictures merilis Official Poster & Trailer Jin & Jun The Movie melalui akun Instagram @mvppictures_id dan Youtube MVP Pictures ID. (Dokumentasi MVP Pictures).

Bekerja sama dengan Umbara Brothers Film, Anggy Umbara ditunjuk sebagai sutradara dalam film yang diangkat dari sinema elektronik 27 tahun lalu yang berhasil menelurkan 272 jumlah episode dan tiga musim selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2002.

Mengangkat cerita dari sinetron terlaris sepanjang masa pada tahun 1996 yang berjudul Jin & Jun ke layar lebar. Sinetron tersebut sempat dibintangi oleh Sahrul Gunawan, Didi Riyadi & Zacky Zimah sebagai Jun dan juga M. Amin dan Robert Syarif sebagai Jin Mustofa.

Film layar lebar Jin & Jun ini diharapkan bisa menghidupkan kembali memori masa remaja dan kejayaan sinetron Jin & Jun pada 27 tahun silam. Dibintangi oleh sederet sineas tanah air seperti Dwi Sasono sebagai Om Jin dan Jun yang diperankan oleh Rey Bong serta beberapa nama lain seperti Devina Karamoy, Sarah Felicia, Cornelio Sunny, Clay Gribble dan juga Alif Rivelino turut meramaikan film ini.

Menceritakan kehidupan Jun seketika berubah sejak bertemu dengan Jin di rumah tua, hidupnya tak lagi dekat dengan rundungan beberapa orang di sekolahnya. Akan tetapi menjadi populer dan dipandang di sekolahnya membuat Jun merasakan kehilangan orang-orang disekitarnya.

Bagaimana petualangan Jun dan Om Jin yang #selaluberdua menghadapi setiap masalah yang mereka dihadapi? Akankah kehadiran Om Jin di hidup Jun membuatnya semakin baik, atau justru kehadiran Om Jin membuat kehidupan Jun semakin terpuruk?

Anggy Umbara sebagai Sutradara menambahkan Jin & Jun The Movie dikemas dengan kesamaan premis cerita, namun tetap disesuaikan dengan zaman sekarang serta pendekatan cerita yang lebih out of the box dibanding serial televisinya.

Amrit Punjabi sebagai Co Produser juga menyampaikan bahwa sangat antusias karena proses yang lumayan lama untuk produksi Jin & Jun The Movie.

“Kami dari MVP Pictures sangat excited untuk melihat respon dari para penonton. Jin & Jun The Movie pastinya akan memberikan tayangan dengan warna baru saat libur lebaran mendatang, dengan harapan agenda liburannya dapat menyaksikan film ini di bioskop bersama keluarga. Jin & Jun The Movie mengusung family friendly movie serta untuk generasi 90-an akan diajak bernostalgia saat menyaksikan film ini," kata Amrit Punjabi, Jakarta, Jumat (17/03/2023).

Unsur komedi, persahabatan dan kekeluargaan di Jin & Jun The Movie masih menjadi suguhan utama dengan menyelipkan unsur dark yang kekinian.

Saksikan keseruan petualangan Jun dan Om Jin yang #selaluberdua di layar bioskop, serentak tanggal 20 April 2023, Lebaran tahun ini. Nantikan informasi terkait mengenai Jin & Jun The Movie hanya di social media Instagram @mvppictures_id.