John Herdman: Laga Lawan Thailand di Piala Asia 2027 Mutlak Harus Dimenangkan Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menegaskan duel melawan Thailand pada babak penyisihan Grup F Piala Asia 2027 menjadi laga yang wajib dimenangkan oleh skuad Garuda.



Itu ditegaskan Herdman usai pengumuman hasil undian babak grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi, Minggu (10/5/2026).



Sesuai hasil undian, Indonesia yang semula menempati pot keempat dipastikan tergabung di Grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Thailand, Qatar, dan Japan. Menariknya, ini menjadi kali kedua secara beruntun Indonesia berada satu grup dengan Jepang dalam dua edisi Piala Asia.



Herdman mengakui Thailand tetap merupakan lawan yang kuat, terlebih kini berada di bawah arahan pelatih Anthony Hudson. Namun, ia menilai seluruh pertandingan di grup ini punya bobot yang sama pentingnya bagi Indonesia.



"Begini, saya rasa Thailand adalah tim yang kuat di bawah asuhan Anthony Hudson. Namun, menurut saya setiap pertandingan di grup ini sangatlah besar," kata Herdman.



Pelatih asal Inggris itu memahami Jepang dan Qatar akan menjadi tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia di fase grup. Jepang dinilai memiliki kualitas dan konsistensi yang sudah teruji, sementara Qatar datang dengan status juara bertahan.



Dengan kondisi demikian, Thailand dipandang sebagai lawan yang level kekuatannya relatif seimbang atau mendekati Indonesia. Karena itu, Herdman tak ingin skuad Garuda kehilangan poin dalam duel penting tersebut.



"Ada Qatar dengan pengalamannya, Jepang dengan kekuatannya, dan kemudian Thailand. Jika melihat Thailand, itu adalah pertandingan yang wajib kami menangkan, tidak ada keraguan soal itu," tegasnya.



Thailand secara peringkat berada di posisi 96-99 dunia versi FIFA, lebih tinggi dari Indonesia. Namun, gap kualitas keduanya tergolong tipis dan kerap ditentukan faktor non-teknis seperti tekanan suporter, momentum, dan stamina.



Pelatih anyar Thailand, Anthony Hudson, menerapkan filosofi possession-based dan high pressing. Indonesia perlu mengantisipasi tekanan tinggi ini sambil memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan War Elephants.