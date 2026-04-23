John Phelan Mundur Mendadak, Departemen Perang AS Berguncang

Menteri Angkatan Laut AS John Phelan mengundurkan diri secara mendadak. Diduga ada friksi tajam dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait komando Golden Fleet. (Foto: Navy Times)

Kabar mengejutkan datang dari jantung pertahanan Amerika Serikat (AS). Menteri Angkatan Laut, John C. Phelan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengumuman yang dirilis Departemen Perang AS pada Rabu (22/4/2026) tersebut menyatakan bahwa pengunduran diri Phelan berlaku segera.

Sebagai langkah cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, Departemen Perang menunjuk Wakil Menteri Hung Cao untuk bertindak sebagai kepala sementara Angkatan Laut AS.

Friksi Tajam dengan Pete Hegseth

Melansir laporan Axios, mundurnya Phelan memicu spekulasi panas di lingkungan Gedung Putih. Meski dikenal memiliki hubungan baik dengan Presiden Donald Trump, Phelan dikabarkan terlibat friksi tajam dengan Menteri Perang, Pete Hegseth.

Sebuah sumber internal menyebutkan bahwa Phelan kerap kesulitan beradaptasi dengan hierarki komando di bawah kepemimpinan Hegseth. Ia dianggap terlalu sering mengambil langkah mandiri tanpa mengikuti instruksi dari atasan langsungnya.

"Phelan tidak memahami bahwa ia bukanlah pemimpin tertinggi. Tugasnya adalah mengikuti perintah yang diberikan, bukan perintah yang menurutnya seharusnya diberikan," ungkap sumber tersebut sebagaimana dikutip dari Axios.

Kejutan di Tengah Program 'Golden Fleet'

Keputusan Phelan ini sangat mengejutkan banyak pihak lantaran terjadi secara tiba-tiba. Baru sehari sebelumnya, pada Selasa (21/4/2026), Phelan masih tampak optimistis saat bertemu dengan para wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan rencana investasi besar-besaran untuk masa depan Angkatan Laut AS. Salah satu yang menjadi sorotan adalah inisiatif Golden Fleet, sebuah program reformasi armada laut ambisius yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump untuk memperkuat dominasi maritim Amerika di kancah global.

Kini, di bawah nakhoda sementara Hung Cao, publik menanti apakah transisi kepemimpinan ini akan menghambat laju program Golden Fleet atau justru menjadi momentum sinkronisasi total di tubuh Departemen Perang.