John Ternus, Sang 'Raja Hardware' yang Siap Menjawab Tantangan Era Baru Apple

Apple mengumumkan bahwa John Ternus (kiri), yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden senior bidang rekayasa perangkat keras, mulai 1 September 2026 akan menjadi kepala eksekutif (CEO) Apple menggantikan Tim Cook (kanan). (Foto: apple.com)

Langit di atas Apple Park, California, tampaknya bakal terasa sedikit berbeda mulai September 2026 mendatang. Sebuah era emas yang berlangsung selama 15 tahun resmi memasuki babak akhir. Tim Cook, pria yang membawa Apple keluar dari bayang-bayang Steve Jobs dan mengubahnya menjadi raksasa bernilai US$4 triliun, memutuskan untuk meletakkan jabatan CEO.

Namun, dunia teknologi tidak perlu menahan napas terlalu lama. Apple tidak memilih orang luar. Mereka menunjuk 'anak kandung' perusahaan, John Ternus, untuk menjadi nakhoda baru.

Ini bukan sekadar pergantian jabatan. Ini adalah sebuah pernyataan visi. Jika Cook adalah maestro rantai pasok (supply chain) yang perfeksionis, Ternus adalah seorang insinyur yang memiliki "darah" produk di setiap pori-porinya.

Warisan Raksasa dari Tim Cook

Sulit untuk tidak terpukau melihat angka-angka yang ditinggalkan Cook. Sejak mengambil alih kemudi pada 2011, ia berhasil meroketkan nilai kapitalisasi pasar Apple lebih dari 1.000 persen. Dari 'hanya' US$350 miliar, kini menembus angka fantastis US$4 triliun.

"Ini adalah keistimewaan terbesar dalam hidup saya," ujar Cook dengan nada rendah hati yang khas. Meski tak lagi menjadi CEO per 1 September 2026, Cook tidak benar-benar pergi. Ia akan duduk sebagai Executive Chairman, memastikan John Ternus tidak 'berenang' sendirian di tahun-tahun awal transisi.

Siapa John Ternus? Sang Insinyur yang 'Merakyat'

Di kalangan fanatik gadget, nama John Ternus mungkin belum selegendaris Jony Ive. Namun di dapur inovasi Apple, ia adalah sosok yang sangat disegani. Lulusan Teknik Mesin dari University of Pennsylvania ini telah mendedikasikan 25 tahun hidupnya untuk logo apel 'kroak'.

Perjalanan kariernya adalah potret kesetiaan dan fokus. Menariknya, empati Ternus terhadap teknologi sudah terlihat sejak kuliah pada 1997. Saat itu, ia menciptakan lengan pengumpan mekanis untuk penderita lumpuh. Sebuah proyek yang seolah menjadi ramalan bagi masa depannya di divisi robotika Apple.

Satu hal yang membuat Ternus unik di lingkungan korporat yang kaku adalah gayanya yang membumi. Saat baru naik menjadi manajer pada 2004, ia menolak ruang kantor tertutup. Ia memilih bekerja di meja terbuka bersama timnya, sebuah langkah yang disebut mantan atasannya, Steve Siefert, sebagai cara Ternus untuk terus memotivasi anak buahnya secara langsung.

Tangan Dingin di Balik Produk Ikonis

Ternus bukan sekadar 'pengawas'. Ia adalah aktor intelektual di balik banyak keputusan krusial. Dialah yang meyakinkan Apple untuk melahirkan iPadOS, agar iPad tidak hanya dianggap sebagai iPhone berukuran raksasa. Ia juga sosok yang mendorong integrasi Apple Pencil dan penggunaan sensor LiDAR secara eksklusif pada lini iPhone Pro.

Prestasi tertingginya? Tentu saja transisi bersejarah Mac dari prosesor Intel ke Apple Silicon (M-Series). Keberhasilan transisi ini menjadi bukti nyata bahwa di bawah kendalinya, hardware Apple bisa mencapai level performa yang sebelumnya dianggap mustahil.

Bintik Hitam: Kegagalan Butterfly Keyboard

Tentu saja, perjalanan Ternus tidak sepenuhnya mulus. Sebagai jurnalis, kita harus objektif mencatat bahwa ia adalah salah satu pendukung utama penggunaan Touch Bar dan Butterfly Keyboard pada MacBook—dua fitur yang berakhir sebagai bencana desain dan memicu gelombang tuntutan hukum dari konsumen.

Namun, Ternus menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Ia tidak lari dari kesalahan. Gaya komunikasinya berevolusi menjadi lebih ulung, mampu membela kebijakan teknis Apple di hadapan publik dengan argumen yang logis dan tenang.

Tantangan Berat: Menaklukkan Badai AI

Kini, John Ternus berdiri di depan pintu gerbang baru. Tantangan terbesarnya bukan lagi sekadar membuat gadget yang cantik dan tipis, melainkan bagaimana mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam perangkat fisik tersebut.

Analis Wedbush, Dan Ives, menyebut tekanan bagi Ternus akan sangat besar, terutama untuk membuktikan bahwa Apple tidak tertinggal dalam perlombaan AI global. Sementara itu, Dipanjan Chatterjee dari Forrester melihat penunjukan ahli hardware seperti Ternus sebagai sinyal bahwa Apple akan mencari pembeda (diferensiasi) melalui produk fisik yang unik di tengah gempuran software AI yang kian seragam.

Dunia kini menanti. Apakah di tangan sang 'Raja Hardware' ini, iPhone 17 dan MacBook Neo yang digarapnya akan kembali mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi? Satu yang pasti, era John Ternus baru saja dimulai.