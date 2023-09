Johnny Plate Sebut Hubungan PDIP-NasDem Sisi Seni dari Politik

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menepis isu hubungan PDIP dengan partainya yang sempat bersitegang setelah NasDem mendeklarasikan calon presidennya (capres) pada Pilpres 2024. Menurut Johnny, hubungan antar kedua partai ini tidak pernah memanas, hanya seni politik.

"Enggak ada yang panas, ini kan berjalan dengan dinamis. Ini seninya politik, sekali lagi NasDem siap mensukseskan capres, cawapres, legislatif, memberikan warna dengan target-targetnya, memenangkan capres, meningkatkan jumlah keterpilihan di DPR RI," ujar Johnny saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Senin malam (17/10/2022).

Kemudian di lain sisi, usai pendeklarasian capres ini juga menimbulkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan reshuffle terhadap beberapa menteri yang berasal dari Partai NasDem. Meski begitu, Johnny hanya memberikan tanggapan positif bahwa hal tersebut memang kewenangan presiden.

"Itu kewenangan presiden. Sekarang kalau kita baca situasi kan ada menteri yang juga berpotensi jadi capres. Nanti kepada menteri yang bersangkutan mau fokus yang mana? Mau menteri atau jadi capres? Apabila yang bersangkutan fokus pada capres, maka akan meletakan jabatannya sebagai menteri. Di situasi itu reshuffle kabinet namanya," terangnya.

Reshuffle dalam kabinet yang dilakukan oleh Presiden bagi Sekjen NasDem sekaligus Menkominfo tersebut adalah hal yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan.

"So what? Itu kan normal. Namun apabila pertahankan menteri dan tetap capres, Pak Presiden yang akan ukur efektivitasnya. Apabila itu ditolerir dan efektif why not? Itu kewenangan presiden. Why should worry? Kenapa kita provoke masyarakat. Itu hal yang sudah semestinya berlangsung dan berjalan," kata Johnny.