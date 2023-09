Jojo Kecewa Berat Ditundukkan Wakil China di Babak Pertama All England

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie kecewa berat usai langkahnya terhenti di babak awal turnamen All England 2023.

Bertanding Court 3 Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jojo kalah dua gim langsung dengan skor cukup mencolok 6-21, 11-21 oleh wakil China Weng Hong Yang.

Jojo yang jadi unggulan kedua dalam turnamen super 1000 ini harus tunduk dari pebulu tangkis peringkat ke-27 dunia tersebut.

"Tetap Puji Tuhan walau hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Pastinya kecewa banget, karena bukan masalah menang kalahnya tapi secara permainan jauh sekali dari yang dipersiapkan," kata Jonatan dikutip dari laman PP PBSI di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Padahal menurut Jojo, atmosfer di Utilita Arena Birmingham cukup mendukung penampilannya, sayangnya ia tak bisa mengkonversi hal tersebut menjadi dorongan semangat.

"Tidak tahu mau bilang apa, cuma memang atmosfer All England itu membuat saya ingin menampilkan yang terbaik. Tapi malah lawan yang bisa bermain lebih lepas, tetapi saya kurang lepas jadi mainnya takut-takut dan ragu," ungkapnya.

Dengan hasil itu, maka Jojo mencatatkan dua kali kekalahan dalam pertemuannya kontra Weng. Kekalahan pertama terjadi saat keduanya bertemu pada babak final Korea Open 2022."Ini menjadi pelajaran buat saya bagaimana harus bermain lebih lepas, lebih berani untuk melakukan apa saja untuk keluar dari tekanan," pungkasnya.

Tanpa Jojo, sektor tunggal putra Indonesia mengirimkan dua wakilnya ke babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 itu. Tunggal putra yang lolos ialah Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Secara keseluruhan, Skuad Garuda meloloskan 11 wakil ke babak 16 besar All England 2023 yang bakal digelar Kamis, pukul 17.00 WIB. Berikut jadwal wakil Indonesia di babak kedua:

Tunggal putra:1. Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H.S (India)2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Weng Hong Yang (China)

Tunggal putri:3. Gregoria Mariska Tunjung vs Lalinrat Chaiwan (Thailand)

Ganda putra:4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)5. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis)6. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark)7. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Ganda putri:8. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paesampran/Puttita Supajirakul (Thailand)

Ganda campuran:9. Rehan Naufal Kusharjanto vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)10. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)11. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)