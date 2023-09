Jokowi dan Anies Kompak di Formula E, Jakarta E-Prix Berhasil Sedot 60 Ribu Penonton 

Kejuaraan Jakarta E-Prix atau Formula E 2022 pada Sabtu (04/6/2022) berjalan lancar dan sukses. Perhelatan ajang balap mobil listrik dunia ini dari data Federasi Otomotif International (FIA) berhasil menyedot puluhan ribu penonton yang hadir di Sirkuit Jakarta E-Prix International Circuit (JIEC), Ancol.

"Presiden Indonesia Joko Widodo dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bergabung dengan lebih dari 60.000 penggemar di #JakartaEPrix dan festival pertama di Ancol." Tulis akun resmi FIAformula E, Sabtu (04/06/2022).

Momen tersebut juga memperlihatkan keakraban yang terlihat antara Presiden Joko Widodo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menonton Formula E di Ancol.

Pada ajang balapannya sendiri seperti sebelumnya diberitakan, Mitch Evans keluar sebagai pemenang Formula E Jakarta. Piala diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kemudian, juara kedua dimenangkan oleh Jean Eric Vergne, dan juara ketiga oleh Edoardo Mortara. Piala diserahkan oleh pihak penyelenggara.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan piala untuk kategori tim. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani ikut mendampingi penyerahan piala-piala tersebut.

