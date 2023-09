Jokowi Dihadiahi Jersey dan Bola Piala Dunia Qatar dari Presiden FIFA

Presiden Joko Widodo menerima cenderamata berupa kaus jersey dan bola resmi Piala Dunia Qatar dari Presiden FIFA Gianni Infantinno di Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10). Kaus jersey bernomor punggung satu dan bola tersebut tertera nama 'Joko Widodo'.

Jokowi tampak sumringah ketika menerima hadiah tersebut. Ia kemudian berbincang dengan Infantinno sambil melihat-lihat kaus berwarna merah dengan logo FIFA tersebut.

"Because now, President part in the FIFA team (karena sekarang presiden bagian dari tim FIFA -red)," ujar Gianni saat menyerahkan baju tersebut.

Sementara Bola Al Rihla yang diterima Jokowi merupakan keluaran Adidas yang diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Adidas mempercayakan PT Global Wei Indonesia (GWI) sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembuatan bola Piala Dunia 2022.

"This is official ball World Cup (ini adalah bola resmi piala dunia -red)," ujar Gianni saat menyerahkan bola tersebut.

Bola Piala Dunia Qatar bertuliskan Joko widodo

Kedatangan Presiden FIFA Gianni merupakan wujud dari pembahasan transformasi sepak bola indonesia. Dan pagelaran Piala Dunia U-20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia.

Pertemuan dua pimpinan petinggi itu membahas Tragedi Kanjuruhan dan juga perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia. Salah satu poin di dalamnya tentang Piala Dunia U-20 yang digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023.

Mengenai Piala Dunia U-20 2023, Jokowi menggaransi akan melangsungkan turnamen besar kelompok usia muda itu dengan baik.

"Pemerintah dan FIFA sepakat untuk memastikan Piala Dunia U-20 dapat berjalan dengan baik," ujar Presiden Jokowi.

"Semua segi persiapan dan pelaksanaan harus standar FIFA dan ditangani secara baik dan profesional," ucap Jokowi menambahkan