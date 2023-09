Jokowi ke Erdogan: Get Well Soon My Brother

Presiden Jokowi mendoakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya, Emine Erdogan, segera sembuh dari COVID-19.

Doa itu disampaikan Jokowi melalui akun twitter-nya, @jokowi, Jumat (11/2/2022).

"Iriana and I send our wishes for a speedy recovery to President @RTErdogan and the First Lady @EmineErdogan. Get well soon, my brother!," tulis Jokowi.

Erdogan dan istrinya sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron. Erdogan padahal sebelumnya telah menerima booster atau vaksin tahap ketiga.

Meski terpapar COVID-19 varian Omicron, kondisi kesehatan Erdogan dan istri dilaporkan dalam kondisi baik.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping juga menyampaikan simpati kepada Erdogan. Ia juga berharap Erdogan kembali pulih.