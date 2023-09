Jokowi Minta AS Turut Andil Ciptakan Stabilitas Indo-Pasifik

Presiden Jokowi menghadiri jamuan santap malam antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS, Kamis (12/5/2022) malam atau Jumat (13/5/2022) waktu Indonesia. Sewaktu menyampaikan sambutannya pada jamuan santap siang Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi dan Anggota Kongres AS kepada pemimpin negara-negara ASEAN di Capitol Hill, Washington DC, Jokowi meminta AS berkontribusi dalam stabilitas Indo-Pasifik. Foto: Antara

Presiden Jokowi meminta Amerika Serikat (AS) untuk turut andil menciptakan perdamaian, stabilitas dan kerja sama inklusif yang saling menguntungkan pada kawasan Indo-Pasifik. Jokowi menyampaikan pernyataannya ini sewaktu memberi sambutan pada jamuan santap siang Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi dan Anggota Kongres AS, kepada pemimpin negara-negara ASEAN, di Capitol Hill, Washington DC, AS, Kamis (12/5/2022).

Jokowi berada di AS untuk mengikuti serangkaian agenda dan KTT ASEAN dengan Presiden Joe Biden. Jokowi mengingatkan selama 5 dekade ASEAN telah menikmati perdamaian dan stabilitas, namun turut bekerja keras dalam membangun arsitektur kawasan yang mengedepankan kerja sama.

“Sejak 2019, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, memastikan keberlangsungan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya mengajak AS untuk terus menjadi bagian dari jangkar perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik,” ujar Presiden Jokowi.

Dia juga menyinggung pentingnya kolaborasi yang membawa keuntungan bersama. Maka dibutuhkan dialog dan penghormatan pada hukum internasional dalam kerja sama antar-negara.

“Paradigma win-win diperjuangkan, budaya dialog diperkokoh, kerja sama inklusif dikedepankan, dan hukum internasional dan nilai-nilai multilateral menjadi panglima,” katanya.

Dalam sambutan yang disampaikan terhadap anggota Kongres AS, Jokowi juga menyinggung dampak konflik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut memukul ekonomi dunia yang menaikan harga pangan, energi dan inflasi.

Presiden juga menyampaikan bahwa jika hukum internasional tidak dihormati, multilateralisme ditinggalkan dan unilateralisme dikedepankan, maka apa yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di wilayah lain, tak terkecuali pada kawasan Indo-Pasifik.

Menutup sambutannya, Jokowi mengajak AS untuk terus menjadi mitra strategis ASEAN yang saling menguntungkan. “Kita juga ingin Amerika menjadi mitra strategis ASEAN dalam kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan. Saya yakin kita bersama dapat menyaksikan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Presiden Jokowi diberi kehormatan untuk berbicara pertama dan memperkenalkan pemimpin ASEAN yang hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya bersama dengan Pelosi, Presiden Jokowi memimpin jalannya pertemuan.

Turut mendampingi Presiden dalam jamuan santap siang dengan Kongres AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani. Jokowi juga menghadiri jamuan santap malam antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden Biden.

Acara jamuan tersebut digelar di Gedung Putih, Washington DC, AS, Kamis (12/5) malam waktu setempat atau Jumat pagi waktu Indonesia . Dari Hotel Ritz-Carlton, Presiden Jokowi berangkat menuju Gedung Putih dan tiba sekitar pukul 17.20 waktu setempat.

Presiden Jokowi langsung disambut oleh Presiden Biden lalu kemudian bersalaman, berfoto bersama, dan menandatangani buku tamu kenegaraan. Setelah itu Jokowi bersama dengan pemimpin negara-negara ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama dengan menghadap Monumen Nasional sebelum menuju Blue Room untuk mengikuti jamuan santap malam hingga pukul 20.00 waktu setempat.