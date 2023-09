Jokowi Terbang ke Washington, Hadiri KTT ASEAN-AS

Erwin C. Sihombing

Tangkapan layar Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/5/2022), sebelum keberangkatan ke Washington DC, AS. Foto: Antara

Presiden Jokowi terbang ke Washington, untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar selama dua hari. Jokowi bertolak melalui Bandara Soetta, pada Selasa (10/5/2022) pagi.

“Adapun rangkaian yang akan saya hadiri, antara lain pertemuan dengan anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika dan juga pertemuan dengan Wapres Harris dan tim perubahan iklim Amerika Serikat,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024 mengharapkan KTT Khusus ASEAN-AS membuahkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.

Dalam KTT tersebut, Jokowi juga bakal menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden. Jokowi diagendakan kembali ke Indonesia pada 15 Mei 2022, selepas menuntaskan serangkaian agenda di AS.

"Dengan ASEAN Outlook On the IndoPacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk AS dalam mengembangkan kerja sama yang konkret, inklusif dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” ujar Presiden.