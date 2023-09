Jokowi Ucapkan Duka atas Tragedi Halloween Itaewon

Presiden Joko Widodo mengucapkan duka cita mendalam terhadap keluarga korban tragedi pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, Sabtu (29/10/2022). Data resmi terakhir menyebutkan 153 orang meninggal dunia dalam tragedi tersebut.

"Deeply saddened to learn about the tragic stampede in Seoul. My deepest condolences to those who lost their loved ones," kata Presiden Jokowi lewat akun Twitter miliknya, @jokowi, Minggu (30/10/2022).

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia berduka bersama rakyat Korea Selatan dan berharap korban luka-luka cepat pulih.

Baca Juga: Jokowi Terima Mushaf Alquran yang Ditulis Tangan Tim Ahli Unsiq di Solo

Menurut data resmi pemerintah Korsel, hingga Minggu pukul 18.00 waktu setempat, korban tewas akibat tragedi Itaewon bertambah menjadi 153 orang dan 133 lainnya luka-luka.

Pihak berwenang Korsel mengatakan korban tewas kemungkinan masih akan bertambah mengingat kondisinya cukup kritis di sejumlah rumah sakit. Kebanyakan korban meninggal dunia terdiri dari remaja berusia 20 tahunan yang mayoritas adalah perempuan.

Baca Juga: Jokowi Kembali Absen di Sidang Majelis Umum PBB

Sejauh ini, pihak berwenang masih melakukan investigasi terkait penyebab tragedi pesta Halloween di Itaewon tersebut.