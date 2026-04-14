Jonatan Christie Siap All Out Bawa Indonesia Rebut Piala Thomas 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, menegaskan komitmennya untuk tampil maksimal pada ajang Piala Thomas 2026. Ia kembali dipercaya memperkuat tim Merah Putih sebagai salah satu pemain senior dalam skuad.

Jonatan mengaku bersyukur mendapat kesempatan membela Indonesia di kejuaraan beregu paling prestisius tersebut. Ia menyebut panggilan memperkuat tim nasional selalu menjadi prioritas.

“Pertama bersyukur. Kemarin Koh Didi dan Pak Binpres datang untuk menanyakan kesediaan. Saya selalu menyampaikan bahwa jika Indonesia membutuhkan, pasti akan turun. Ini kebanggaan bisa kembali memperkuat tim Indonesia di Thomas Cup,” kata Jonatan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Edisi 2026 akan menjadi penampilan keenam Jonatan di Piala Thomas, sekaligus yang pertama dengan status sebagai pemain profesional. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei di Horsens, Denmark.

Jonatan menaruh target tinggi dengan harapan Indonesia mampu kembali membawa pulang trofi Piala Thomas. Ia menilai komposisi skuad yang memadukan pemain senior dan muda menjadi modal penting menghadapi persaingan yang semakin merata.

“Peta kekuatan sekarang sudah sangat merata, siapa pun bisa menang. Tapi kami berharap dengan kombinasi pemain senior dan junior ini bisa menampilkan yang terbaik dan membawa pulang Piala Thomas ke Indonesia,” ujarnya.

Dalam skuad kali ini, sejumlah pemain muda turut mendapat kesempatan. Di sektor putra, nama-nama seperti Alwi Farhan, Raymond Indra, dan Nikolaus Joaquin menjadi bagian dari regenerasi tim. Sementara di tim putri untuk Piala Uber, Indonesia diperkuat pemain muda seperti Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dan Thalita Ramadhani Wiryawan.

Indonesia memiliki kenangan manis di Denmark setelah terakhir kali merebut gelar pada edisi 2020 di Aarhus. Momentum tersebut menjadi dorongan tambahan bagi skuad saat ini untuk mengulang sukses serupa.

Berdasarkan hasil undian di kantor Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Indonesia tergabung di Grup D Piala Thomas bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Persaingan diperkirakan berlangsung ketat sejak fase grup.

Sementara itu, tim putri Indonesia di Piala Uber berada di Grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Kedua tim dituntut tampil konsisten sejak awal untuk mengamankan tiket ke fase gugur.

Dengan pengalaman yang dimiliki serta dukungan generasi muda, Jonatan menjadi salah satu tumpuan utama Indonesia dalam upaya merebut kembali supremasi di ajang Piala Thomas 2026.