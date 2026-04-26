Jonatan Christie Takluk dari Kunlavut, Tim Thomas Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand

Minggu, 26 April 2026 - 17:39 WIB

Minggu, 26 April 2026 - 17:39 WIB

Tim Piala Thomas Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand saat membuka laga kedua Grup D Piala Thomas 2026 seusai Jonatan Christie dikalahkan Kunvalut Vitidsarn dalam pertandingan tunggal pertama di Forum Horsens, Denmark, Minggu.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu pada akhirnya dipaksa mengakui keunggulan Vitidsarn 16-21, 22-20, 20-22 setelah berjibaku memaksakan rubber game.

Jojo terlambat panas mengawali gim pertama, memberi kesempatan Vitidsarn meraih empat poin pembuka.

Juara All England 2024 itu bangkit mengamankan delapan poin beruntun demi berbalik memimpin.

Sayangnya momentum itu gagal dipertahankan Jojo ketika pertandingan menjelma adegan saling kejar poin hingga Vitidsarn unggul tipis 16-15 sebelum mengunci gim pertama 21-16.

Jojo memasuki gim kedua dengan pendekatan yang lebih sabar dan mampu membukanya dengan sapu bersih lima poin pertama.

Vitidsarn menjawab dengan menaikkan tempo permainan, tetapi Jojo meladeninya tanpa tergesa-gesa meski sempat tertinggal 19-20. Ketenangan Jojo membuahkan tiga poin beruntun untuk merebut gim kedua 22-20, memaksakan rubber game.

Jojo berusaha memegang kendali ritme permainan gim penentu, memimpin lebih dulu 9-5 atas Vitidsarn.

Keunggulan Jojo perlahan terkikis ketika Vitidsarn balik menekan lewat raihan tiga poin beruntun demi berbalik memimpin 15-13.

Jojo berusaha tetap tenang dan nyaris mempersembahkan poin pertama bagi Tim Piala Thomas Indonesia ketika memimpin 20-17.

Sayangnya, Jojo kehilangan ketenangan dan Vitidsarn mengemas lima poin tanpa balas demi memenangi gim ketiga 22-20 sekaligus partai tunggal pertama bagi Thailand.

Indonesia dan Thailand akan melanjutkan rangkaian laga kedua Grup D dengan pertandindan ganda pertama antara Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga​​​​​​​ dilanjutkan tunggal kedua Alwi Farhan vs PanitchaphonTeeraratsakul​​​​​​​.

Kapten tim Fajar Alfian bakal berpasangan dengan Nikolaus Joaquin untuk partai ganda kedua meladeni Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul​​​​​​​ sebelum Mohammad Zaki Ubaidillah melakoni debut di level Piala Thomas saat turun sebagai tunggal ketiga menghadapi Tanawat Yimjit.