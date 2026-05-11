Jorge Martin is Back!

Selasa, 12 Mei 2026 - 02:02 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 - 02:02 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Jorge Martin kembali bersaing di barisan depan balapan MotoGP setelah bolak-balik berkutat dengan cedera.

Pembalap Aprillia Racing itu finis terdepan saat balapan di MotoGP Prancis yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5).

Martin merasa kemenangan ini sangat spesial karena menurutnya karakter sirkuit Le Mans sangatlah menyulitkannya.

"Saya selalu kesulitan di sirkuit ini, jadi bisa berada di podium di sini setelah absen tahun lalu adalah luar biasa," kata Jorge Martin dilansir dari laman Aprillia Racing, Senin.

Kemenangan ini sangatlah berkesan bagi pembalap berjuluk Martinator tersebut. Pasalnya pembalap asal Spanyol ini di musim sebelumnya lebih banyak berkutat menghadapi cedera.

Kemenangan ini juga memupus puasa kemenangan dari Martin selama 588 hari yang tanpa memperoleh kemenangan.

“Saya benar-benar bahagia dan sangat bersyukur kepada Aprilia. Saya memberikan seluruh kemampuan saya dan itu membuat saya sangat bangga," ungkap Martin.

Keberhasilan di Le Mans sekaligus menjadi kunci kembalinya Martin ke jalur perebutan gelar juara dunia.

Jawara dunia musim 2024 ini kini menatap persaingan menghadapi rekan setimnya sendiri Marco Bezzecchi.