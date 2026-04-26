JPE Juara Proliga 2026, Bukti Konsistensi Dukungan Pertamina dan Keseriusan Pemain

Penyerahan piala Juara 1 Proliga 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada Kapten tim Jakarta Pertamina Enduro, Tisya Amallya Putri.

Tim Jakarta Pertamina Enduro (JPE) berhasil mempertahankan gelar juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia pada rangkaian grand final yang berlangsung pada 24–26 April 2026 di GOR Amongrogo, Yogyakarta. JPE berhasil mengunci gelar dalam dua leg dengan kemenangan 3-1 dan 3-0.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim.

“Pertamina mengapresiasi pencapaian JPE yang meraih gelar juara beruntun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan disiplin, fokus dan semangat juang, atlet Indonesia mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik. Kami berharap capaian ini dapat terus dijaga dan menjadi motivasi untuk berprestasi lebih tinggi ke depan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) sekaligus Pembina tim JPE, Andy Arvianto, menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari proses pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan.

“Kemenangan ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan dan lingkungan yang mendukung dapat menghasilkan performa luar biasa. Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta, termasuk di bidang olahraga, sebagai bagian dari upaya membangun generasi terbaik bangsa,” ujarnya.

Senada dengan itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan, "Pertamina bangga atas gelar juara ini. Sepanjang musim, JPE menunjukkan konsistensi, kerja keras, dan kekompakan yang menjadi kunci juara. Kami berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi positif bagi generasi muda untuk terus berani bermimpi dan berprestasi,” ujar Baron. Pertamina berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi positif bagi generasi muda untuk terus berani bermimpi dan berprestasi,” ujar Baron.

Di sisi lain, Pelatih JPE, Bulent Karslioglu, menyampaikan bahwa kemenangan di grand final ditopang kontribusi seluruh pemain.

“Saya sangat bangga dengan tim ini. Kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tetapi perjalanan yang dibangun bersama. Setiap pemain JPE memiliki peranan masing-masing, dan itu terlihat dari bagaimana mereka saling mendukung serta menjaga komunikasi. Kami percaya bahwa tim ini bukan hanya mewakili Indonesia, tetapi juga telah menarik perhatian publik yang lebih luas, termasuk dari berbagai negara. Karena itu, kami ingin selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menunjukkan kualitas permainan kami,” ujarnya.

Rasa syukur dan kebanggan dari hasil kerja keras tim disampaikan oleh Kapten JPE, Tisya Amallya Putri.

“Sebagai juara bertahan kami paham betul adanya ekspektasi besar terhadap tim. Kami berhasil menjawabnya dengan kerja keras dan kepercayaan satu sama lain di lapangan. Kami persembahkan kemenangan ini kepada suporter-suporter kami yang telah setia mendukung JPE,” imbuh Tisya.

Baron menambahkan bahwa Pertamina melihat keberhasilan ini sebagai modal bagi JPE untuk menjadi lebih kompetitif pada musim mendatang. Hasil ini juga membentuk fondasi yang kuat untuk kelanjutan pembinaan atlet dan peningkatan kualitas kompetisi olahraga nasional.

“Pertamina terus membuka ruang-ruang pembinaan dan mendukung kompetisi yang dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi, sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi muda,” tutup Baron.

JPE turut mendapatkan dukungan dari Pertamina Group, meliputi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Gas Negara, PT Telkomsel (Telekomunikasi Selular), PT Patra Jasa, PT Patra Logistik, PT Pertamina Retail, PT Pelita Air Service, PT Pertamedika IHC, Speed Jersey PT SAB Indo Bandung, PT Mitra Tour & Travel, PT Pertamina Training & Consulting, dan JConnect.