10 Usaha Jajanan Anak SD Modal Receh, Bisa Untung Jutaan

Minggu, 12 April 2026 - 12:00 WIB

Ilustrasi jualan telur gulung di depan sekolah (Foto: ChatGPT)

Para pedagang yang berjualan di depan sekolah sering dipandang sebelah mata karena menjual makanan dengan harga murah meriah agar bisa menyesuaikan dengan pasar utamanya, yaitu anak-anak sekolah.

Padahal yang sebenarnya yang terjadi, berjualan di depan sekolah bisa memberi banyak keuntungan.

Bahkan banyak para pedagang yang bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang kuliah dengan berjualan di depan sekolah.

Selain karena pengelolaan keuangan yang baik, mereka bisa meraih kesuksesan besar itu karena berjualan produk yang berpotensi laris di kalangan anak-anak sekolah.

Ide Jualan yang Laris Manis untuk Anak Sekolahan

1. Cilor

Cilor atau aci telur adalah salah satu jajanan yang cukup populer karena memiliki tekstur kenyal dan bumbu micin yang “nendang”.

Modal memulai usaha ini sangat murah meriah, berkisar Rp150.000 hingga Rp300.000 untuk belanja bahan baku seperti tepung tapioka, telur, bumbu tabur, dan minyak goreng.

Untuk harga jualnya berkisar di harga Rp1.000 per tusuk atau dalam paket Rp5.000 per cup.

2. Martabak Mini

Modal usaha untuk berjualan martabak mini sedikit lebih besar, berkisar Rp250.000 hingga Rp500.000 untuk membeli loyang cetakan khusus dan bahan adonan.

Harga jualnya biasanya berada di angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per buah, tergantung topping.

Jajanan ini sangat disukai anak SD karena rasanya yang nikmat, manis dengan topping meses dan keju, dan terjangkau.

3. Makaroni Telur

Jajanan yang satu ini mirip dengan cilor, tetapi telur dipadukan dengan makaroni kering, untuk memberikan sensasi “kriuk”.

Modal usahanya cukup murah meriah, berkisar Rp150.000 untuk membeli telur, makaroni kering, dan bumbu.

Untuk harga jualnya sendiri berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 per porsi. Namun potensi keuntungannya cukup untuk menutupi modal harian.

4. Sosis Bakar

Modal jualan sosis bakar cukup mahal, sekitar Rp400.000 hingga Rp600.000, yang sebagian besar dihabiskan untuk membeli sosis beku dan panggangan gas yang cukup mahal.

Harga jualnya bervariasi, mulai dari Rp2.000 untuk sosis berukuran kecil hingga Rp10.000 untuk ukuran jumbo.

Biar banyak membelinya, tambahkan aroma bakaran dan olesan saus barbekyu yang bisa membuat anak-anak tergiur dengan aromanya.

5. Telur Gulung

Merupakan jajanan legendaris yang disukai berbagai kalangan. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha telur gulung juga terhitung murah, sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk membeli telur, minyak goreng, dan tusuk sate.

Dijual dengan harga Rp1.000 atau Rp2.000 per tusuk, jajanan murah meriah ini bisa memberikan keuntungan yang besar.

6. Stiker Buku

Selain makanan, anak-anak SD sangat suka dengan stiker untuk ditempel di buku catatan atau botol minum.

Modal untuk membuat stikernya sendiri cukup murah, sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 saja, bisa membeli lembaran stiker grosir atau mencetak sendiri.

Per stiker bisa dijual seharga Rp1.000 hingga Rp5.000 mengikuti ukurannya.

Biar makin laris, cetaklah stiker dengan gambar karakter kartun atau game yang sedang tren di kalangan anak-anak sekolah.

7. Es Teh/Sirup

Dagangan yang satu ini tidak membutuhkan modal besar, sekitar Rp100.000 saja untuk membeli teh, sirup, es batu, dan plastik/cup.

Dijual seharga Rp1.000 hingga Rp3.000, pedagang bisa mendapat keuntungan hingga 200 persen dari modal.

Minuman segar seperti ini ramai dicari anak-anak untuk melepas dahaga.

8. Peralatan Sekolah

Pedagang yang menjual aneka macam peralatan sekolah seperti penggaris, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya, juga bisa meraih keuntungan besar.

Modal yang dibutuhkan memang besar, mulai dari Rp300.000 hingga Rp600.000 untuk membeli beragam aneka peralatan sekolah yang bisa dijual mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 per itemnya.

9. Jasuke (Jagung Susu Keju)

Dengan modal sekitar Rp250.000 untuk membeli bahan-bahan awal, kamu bisa jualan jajanan sehat seperti Jasuke atau jagung susu keju.

Harga jualnya sendiri cukup murah meriah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per cup.

Jajanan ini berpotensi laris manis karena memiliki rasa yang manis, gurih, dan creamy, perpaduan rasa yang disukai oleh anak-anak.

10. Mie Instan

Jajanan yang satu ini memang kurang sehat, tetapi anak-anak sangat suka membelinya karena murah, berkisar Rp5.000 dan bisa mengganjal perut yang lapar.

Modalnya cukup murah, mulai dari Rp100.000 untuk membeli beberapa kardus mie dan cup. Keuntungannya bisa didapat dari selisih harga eceran dan grosir mie tersebut.