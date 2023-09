Juarai GP Inggris, Carlos Sainz Jr Raih Kemenangan Perdana F1 dalam Kariernya

Pebalap Ferrari Carlos Sainz Jr meraih kemenangan perdana di Formula 1 pada balapan ke-150 dalam kariernya setelah merampungkan Grand Prix Inggris yang sempat dihentikan sementara karena drama lap pembuka pada Minggu (3/7/2022).

Sergio Perez, yang mengalami kerusakan sayap depan dan harus menjalani pitstop lebih awal, finis 3,779 detik di belakang Sainz demi mengamankan P2 untuk Red Bull di saat rekan satu timnya, Max Verstappen mengalami kendala teknis dan harus puas finis P7.

Lewis Hamilton mendapat dorongan semangat dari para pendukung tuan rumah setelah sempat memimpin lomba beberapa putaran sejak lap ke-26.

Sang pebalap Mercedes akhirnya finis P3 demi podium setelah mengalahkan Charles Leclerc yang harus kehilangan peluang juara karena kesalahan strategi Ferrari yang memutuskan sang pebalap Monako bertahan dengan ban hard di saat para rivalnya berganti ban soft menyusul safety car pada lap ke-39 karena mobil Alpine Esteban Ocon mogok di lintasan lurus utama.

"Saya tidak tahu berkata apa, ini luar biasa. Kemenangan pertama setelah 150 balapan, dengan Ferrari dan di Silverstone," kata Sainz dikutip laman resmi F1.

"Lewis mengejar, saya dengar, tapi saya berhasil bertahan. Ini tidak mudah, saya kewalahan dengan keseimbangan di stint pertama.... Kemudian safety car memberi kami peluang untuk bangkit dan kami melakukannya."

Fernando Alonso melengkapi peringkat lima besar untuk tim Alpine, di depan Lando Norris yang finis P6 untuk McLaren.

Haas meraih poin ganda lewat Mick Schumacher, yang untuk pertama kali finis dengan poin di tahun rookie-nya di P8, di depan Sebastian Vettel (Aston Martin) dan rekan satu timnya, Kevin Magnussen.

Balapan sempat dihentikan setelah lap pertama menyusul kecelakaan beruntun yang mengirim mobil Alfa Romeo Zhou Guanyu terbalik dan terlempar ke pagar pembatas tikungan pertama.

Alexander Albon, Sebastian Vettel, dan Esteban Ocon terlibat di kecelakaan terpisah setelah start. Sang pebalap Williams mendapati mobilnya menabrak pagar sisi kanan saat berupaya mengerem menghindari kecelakaan.

Setelah restart, Verstappen sempat mencuri posisi pimpinan lomba pada lap ke-10 saat Sainz melakukan kesalahan di Beckett, akan tetapi dua lap berselang sang pebalap Red Bull tampak mengalami kendala dengan bannya sebelum terpaksa melakukan pitstop.

"Mobil ini rusak 100 persen," keluh Verstappen lewat radio sebelum kembali mengeluh kehilangan grip depan dan belakang.

Meski finis P7, Verstappen mempertahankan posisi sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 181 poin, sedangkan Perez memangkas jaraknya menjadi 34 poin setelah 10 balapan.

Leclerc di peringkat tiga dengan 138 poin diikuti Sainz yang berjarak 11 poin di peringkat empat.

Seri balapan Formula 1 musim 2022 akan dilanjutkan ke Red Bull Ring, Austria akhir pekan ini.

Berikut hasil balapan F1 GP Inggris 2022:

1 Carlos Sainz Jr ESP Scuderia Ferrari 52 Laps2 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing + 3.779s3 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 6.225s4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari + 8.546s5 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team + 9.571s6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 11.943s7 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing + 18.777s8 Mick Schumacher GER Haas F1 Team + 18.995s9 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 22.356s10 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team + 24.590s11 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team + 26.147s12 Nicholas Latifi CAN Williams Racing + 32.511s13 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team + 32.817s14 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri + 40.910sDNF Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 TeamDNF Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauriDNF Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team OrlenDNF George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One TeamDNF Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo F1 Team OrlenDNF Alexander Albon THA Williams Racing.