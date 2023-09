Jumat Berkah Inilah.com: Berbagi 200 Porsi Makan dengan Para Tamu Allah

Berbagi makanan untuk tamu Allah adalah kegiatan yang sangat mulia. Mungkin, di antara tamu Allah itu bisa jadi ada yang menahan lapar seharian.

Tak hanya berpahala, memberi makan bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad ﷺ SAW, Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, “Perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam?” Nabi SAW menjawab, “Kamu memberi makan kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Inilah.com kembali mengadakan kegiatan amal sedekah makanan di hari Jumat yang diperuntukkan bagi para jemaah dan warga sekitar masjid. Tidak hanya itu, makanan ini diperuntukan pula bagi siapapun yang sedang melewati ke masjid Al Barkah daerah Cipete tersebut.

Pantauan di lapangan, banyak jamaah antusias mengantre. Mulai dari tukang ojek online, pedagang kaki lima, tukang parkir, hingga petugas kebersihan.

Kepala operational inilah.com Indra Z. Muttaqien menjelaskan, selain dapat memotivasi para jemaah untuk semangat menunaikan shalat Jumat di masjid, kegiatan ini juga menjadi wujud syukur karyawan inilah.com dalam berbagi.

“Setiap Jumat ini sedikitnya kami menyediakan 200 porsi. Kalau untuk masjid-masjid yang besar dengan jamaah yang ribuan, tentunya kami akan menyesuaikan,” jelasnya.

Para panitia memilih medium makan gratis dalam membantu sesama dengan maksud membantu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan, selain itu agar bantuan ini dapat menyasar jemaah atau warga yang lebih banyak.

Berbagi makanan ini dilakukan rutin inilah.com dengan keliling ke berbagai masjid di sekitar. "Harapan kedepan kegiatan berbagi makanan ini dapat menjangkau lebih luas kepada saudara kita yang membutuhkan,"pungkas Indra.