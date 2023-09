Jumlah Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah

Jumlah korban yang tewas akibat kebakaran Lapas Klas I Tangerang bertambah. Total menjadi 46 orang. Korban yang baru meninggal berinisial TY, menghembuskan nafas pada Minggu (12/9) sekira pukul 21.21 WIB. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, membenarkan infomasi itu.



Sementara itu, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri masih mengidentifikasi jenazah korban. Sebanyak 10 jenazah sudah teridentifikasi. Yakni Rudhi bin Ong Eng Cue, beralamat di Perum Liga Mas Anoman No 03, RT 03/001, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Diyan Adi Priyana bin Kholil, beralamat di Jalan Cermai 1 No 15, RT 03/04, Suradita Cisauk, Tangerang Selatan.



Kusnadi bin Rauf, beralamat di Jalan Budimulia No 39, RT 09/07, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Alfin bin Marsum, beralamat di Desa Bambu, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.



Bustanil Arifin bin Arwani, beralamat di Jalan Kimia Ujing, RT 006/001 No 8, Kelurahan Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Mad Idris bin Adrismon, beralamat di Jalan Bambu Apus, RT 006/002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.



Ferdian Perdana bin Sukriadi, beralamat di Jalan Pinang, RT 02/03, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hadi Wijoyo bin Sri Tunjung Pamungkas, beralamat di Jalan Jati Puli RT 011/07 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.



Rocky Purmanna bin Syafrizal Sani, beralamat di Rumah Makan Padang Siang Malam Jalan Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pujiyono als Destro bin Mundori, beralamat di Citayem Kampung Utan RT 005/017 Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.