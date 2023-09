Jumlah Pemudik Meningkat, Pergerakan Terbesar di Cirebon dan Jateng

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno dalam Konferensi Pers kegiatan The Extended Weekly Brief with Sandiaga Uno bertema “Mudik Asik, Ekonomi Optimis Bangkit”, Jakarta, Senin (17/4/2023). (Foto: Inilah.com/Vonita).