Jumlah Pengangguran Indonesia dari Tahun ke Tahun, SMA dan SMK Banyak yang Nganggur

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Februari 2026 mencapai 7,35 juta orang, atau menurun 0,109 juta orang dibanding periode tahun sebelumnya.

Meski menunjukkan tren yang membaik, pemerintah masih memiliki satu tantangan yang harus diperbaiki, yaitu lapangan pekerjaan.

Apalagi menurut laporan yang sama disebutkan bahwa lulusan SMK dan SMA menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, masing-masing 8,45 persen dan 6,5 persen.

Jika masalah ini dibiarkan, di mana pendidikan dan kebutuhan industri tidak sesuai, akan membawa dampak yang luas, mulai dari penurunan kualitas sumber daya manusia hingga meningkatkan angka kemiskinan.

Jumlah Pengangguran Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia periode Agustus 2021 - Agustus 2025:

1. Agustus 2021 - 6,49%

Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi, di angka 6,49 persen atau sekitar 9,10 juta orang.

Ironisnya, penyumbang terbesar pengangguran pada periode ini adalah lulusan SMK (9,09 persen) dan SMK (11,13 persen).

Angka tersebut sangat wajar, mengingat sebanyak 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) masih terdampak oleh pandemi Covid-19, di mana sebanyak 1,82 juta orang menjadi pengangguran karenanya.

Industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak pada periode ini adalah Industri Pengolahan sebesar 0,65 persen poin.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mengalami penurunan hingga 1,43 persen poin.

2. Agustus 2022 - 5,86%

Persentase pengangguran pada periode Agustus 2022 mencapai 5,86 persen atau sekitar 8,42 juta orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang pengangguran terbesar pada periode ini adalah lulusan SMA (8,57 persen) dan SMK (9,42 persen).

Sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak di tahun 2022 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 1,57 juta orang.

Tahun 2022 menjadi periode pemulihan ekonomi, mengingat masih ada sekitar 4,15 juta penduduk usia kerja yang masih berdampak pada efek dari pandemi Covid-19.

3. Agustus 2023 - 5,32%

Berdasarkan BPS, tingkat pengangguran di tahun 2023 mencapai 5,32 persen atau sekitar 7,86 juta orang.

Lulusan SMA dan SMK masih mendominasi pengangguran sebesar 8,15 persen dan 9,31 persen.

Pada periode ini, lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 1,18 juta orang.

Rata-rata upah yang diterima oleh buruh pada periode ini adalah Rp3,18 juta.

Sektor yang memberi upah terbesar adalah Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5,13 juta dan yang terendah adalah Jasa Lainnya sebesar Rp1,87 juta.

4. Augustus 2024 - 4,91%

Tingkat pengangguran Indonesia pada Agustus 2024 berada di angka 4,91 persen atau sebanyak 7,47 juta orang.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, SMA dan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar, masing-masing 7,05 persen dan 9,01 persen.

Lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 1,31 juta orang.

Untuk rata-rata upah buruhnya berada di angka Rp3,27 juta per bulan.

Sektor yang memberi gaji terbesar adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp5,23 juta, sementara yang terendah di sektor Jasa Lainnya sebesar Rp1,99 juta.

5. Augustus 2025 - 4,85%

Tingkat pengangguran di Agustus 2025 turun sebesar 0,06 persen menjadi 4,85 persen alias sebanyak 7,46 juta orang.

Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, SMA dan SMK menjadi penyumbang utama pengangguran terbesar di Indonesia, masing-masing 6,88 persen dan 8,63 persen.

Jumlah pekerja yang aktif mencapai 146,54 juta orang, di mana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru, yaitu sekitar 490 ribu orang.

Sementara rata-rata upah buruhnya berada di kisaran angka Rp3,33 juta per bulan.