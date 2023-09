Jurassic Park Dominion Puncaki Box Office dengan Rp2,09 Triliun

Film Jurassic Park Dominion berhasil menembus posisi puncak box office di Amerika Utara dengan pendapatan lebih dari 143 Juta dolar AS atau sekitar Rp2,09 triliun.

“Ini adalah pembukaan yang luar biasa. Walau mendapat ulasan yang lemah, tetapi itu tidak berarti menghambat film ini,” kata David A. Gross dari perusahaan konsultan film Franchise Entertainment Research, dikutip dari Variety pada Senin (13/06/2022).

Di luar Amerika, Jurassic World Dominion telah menghasilkan 245 juta dolar AS (Rp3,58 triliun), sehingga perhitungan secara globalnya menjadi sekitar 389,17 juta dolar AS (Rp5,69 triliun).

Sebagai perbandingan, film pertama dalam trilogi “Jurassic World” yang tayang pada 2015 meraup 208 juta dolar AS (Rp3,04 triliun) untuk debutnya. Film tersebut mengakhiri pemutaran di bioskop dengan mengumpulkan 653 juta dolar AS (Rp9,56 triliun) di Amerika Utara dan 1,6 miliar dolar AS (Rp23,42 triliun) secara global.

Sementara itu sekuelnya, “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018), memulai debutnya dengan mencetak 148 juta dolar AS (Rp2,16 triliun) di box office Amerika Utara. Sekuel itu kemudian mengumpulkan 417 juta dolar AS (Rp6,10 triliun) di pasar Amerika dan 1,3 miliar dolar AS (Rp19,03 triliun) di seluruh dunia.

Selanjutnya posisi kedua box office Amerika ditempati oleh “Top Gun: Maverick”. Sekuel “Top Gun” itu disebut memiliki posisi kuat di box office dengan mengantongi 50 juta dolar AS (Rp 732,16 miliar) dari 4.262 bioskop Amerika Utara pada akhir pekan ketiga penayangannya di bioskop.

Kemudian film “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” masih bertahan di box office dengan menambahkan pendapatan sebesar 4,9 juta dolar AS (Rp71,75 miliar) dari 3.345 bioskop di Amerika Utara.

Setelah bertahan selama enam pekan di bioskop, “Doctor Strange” telah meraup 397,8 juta dolar AS (Rp5,82 triliun) di Amerika Utara dan 532,4 juta dolar AS (Rp7,79 triliun) di luar Amerika Utara.

Posisi keempat box office diduduki oleh film komedi musikal animasi “The Bob's Burgers Movie” yang meraup 2,3 juta dolar AS (Rp33,68 miliar) dari 2.605 lokasi pada pekan ketiganya di bioskop. Hingga saat ini, “The Bob's Burgers Movie” telah menghasilkan 27 juta dolar AS (Rp395,38 miliar) di box office domestik.

Film animasi komedi “The Bad Guys” melengkapi lima besar box office dengan mengumpulkan 2,25 juta dolar AS (Rp32,94 miliar) dari 2.416 bioskop. Film ini telah bertahan di lima besar selama delapan pekan berturut-turut, mencetak 91,5 juta dolar AS (Rp1,33 triliun) di Amerika Utara dan 229,6 juta dolar AS (Rp3,36 triliun) secara global./06