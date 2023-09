Jurus Menteri Suharso Keluar dari Jebakan ‘Middle Income’

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa berbicara dalam diskusi The future is now: Collaborative action to achieve Indonesia Vision 2045 yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis (9/2/2023). (Foto: Antara/Martha Herlinawati Simanjuntak)